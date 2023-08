La città pedonale preferita in Italia (dai turisti) è proprio questa: è sul podio

I turisti votano la città pedonale preferita nella nostra penisola, ecco qual è la migliore da visitare a piedi.

L’Italia è ogni anno meta privilegiata delle vacanze di milioni di turisti da tutto il mondo. Tra mare, cibo, paesaggi, cultura e città d’arte c’è davvero tantissimo da scoprire, e molti amano farlo nel modo più autentico possibile: camminando per le strade delle nostre città. Tra queste, alcune sono più pratiche di altre da questo punto di vista, e ce n’è una in particolare che è stata eletta dai turisti, stranieri e non, come la città pedonale preferita in Italia. Scopriamo dove si trova.

Muoversi a piedi: la scelta ideale per i turisti

Ogni anno le classifiche relative al turismo ci stupiscono per originalità. Oltre a quelle più “ordinarie” riguardo alle città più visitate e al numero di turisti approdati sulle spiagge italiane, infatti, ce ne sono alcune che toccano aspetti davvero originali. Ne è un esempio quella stilata dal sito “Preply”, che riguarda le città italiane migliori da visitare a piedi.

Un aspetto fondamentale quando si organizza un viaggio, infatti, è l’organizzazione degli spostamenti e dell’itinerario da seguire. Ci sposteremo in auto o con i mezzi? Avremo bisogno di noleggiare uno scooter o un’automobile? Sono tutti aspetti da considerare, soprattutto se si decide di visitare grandi centri.

Alcune città, però, non pongono questo tipo di problema, perché sono perfette per essere visitate a piedi. Si tratta di un’opzione ideale per chi non desidera passare ore a cercare parcheggio e vuole muoversi in modo green. In più, muoversi a piedi tra le strade e i vicoli di una città consente di vivere appieno l’esperienza, scostandosi per un attimo dal ruolo di turisti e immergendosi nelle vite dei veri locals.

Per questo, sono davvero tanti i turisti che apprezzano le città che offrono questa possibilità, e anzi le prediligono rispetto ad altre per le loro vacanze.

Ecco qual è la città pedonale preferita in Italia

All’interno della classifica menzionata qualche riga fa sono presenti anche città estere, ma tra le italiane è Venezia quella che detiene il primato, piazzandosi al secondo posto nella classifica generale delle città completamente visitabili a piedi.

Prima di lei solo Siviglia, mentre a seguire compaiono Amsterdam, Porto e Atene. E come dimenticare lei: Firenze, al secondo posto tra le città pedonali in Italia. Dopo di lei Milano e Verona, con i loro meravigliosi centri storici in cui passeggiare godendosi qualche ora rilassante.

Venezia, la migliore città da visitare a piedi

È quindi Venezia la città che la maggioranza dei turisti ha decretato come la migliore da visitare a piedi in Italia. Qui, basta passeggiare per ammirare il fascino della laguna, la particolarità dei vicoletti, i negozi artigiani e le gondole. Venezia è una città da girare interamente a piedi, anche perché non esistono mezzi di trasporto in città. E per quanto riguarda i mezzi pubblici, ci si può affidare alle gondole.

Passeggiando tra le strade di questa pittoresca città, i turisti amano dedicarsi al tour dei Bacari e sedersi a bere uno Spritz con Cicheti, una sorta di tapas italianizzate. Il tutto rigorosamente a piedi, per assaporare ogni centimetro del loro viaggio.