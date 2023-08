iPhone 15 pro sarà disponibile nella nuova colorazione Titan Grey

Giunge ulteriore novità dal mondo Apple: l’iPhone 15 pro sarà disponibile anche nella versione Titan Grey.

Apple è pronta a lanciare i suoi nuovi dispositivi nel Keynote che si terrà il 12 settembre. Durante questa occasione, infatti, all’azienda di Cupertino presenterà al mondo i suoi nuovi melafonini, tre quali ci sarà l’iPhone 15 pro che, secondo recenti indiscrezioni, sarà disponibile per il consumatore anche nella colorazione Titan Grey, ossia grigio titanio.

Freme l’attesa per il lancio dei nuovi dispositivi Apple di 15ª generazione, che sarà effettuato, a partire dal 12 settembre 2023, durante il Keynote di Apple.

L’azienda, infatti, è pronta a mostrare ai consumatori e, in generale, al mondo della tecnologia, i nuovi smartphone, tra i quali c’è anche l’iPhone 15 nella versione pro.

According to @9to5mac, this could be the new Titan Gray color for iPhone 15 Pro.

This is something I don’t expect Apple to do. The colour of grey is too light, maybe it should be a cross between graphite and space black. What do you say?#iPhone15 #apple #iPhone15ProMax pic.twitter.com/F4nf1XJG8Q

— Arav Arora  𝕏 (@aravarora_) August 25, 2023