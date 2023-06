“La bimba non è di Kate”, l’indiscrezione fa tremare Buckingham: cosa è trapelato

Kate Middleton, l’indiscrezione fa tremare Buckingham Palace. Trapela una notizia scioccante che, se dovesse essere confermata, mette a rischio la corona britannica e la successione dinastica. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo scoop dal Regno Unito tiene tutti col fiato sospeso. L’indiscrezione che fa tremare la corona reale coinvolge Kate Middleton, una delle figure chiave della Royal Family britannica: la bimba non sarebbe sua figlia.

La Principessa del Galles protagonista del Royal gossip

Dopo la morte della Regina Elisabetta, Kate Middleton ha assunto un ruolo ancora più importante nella Royal Family. Lei, che oggi ha il titolo di Principessa del Galles, un giorno sarà Regina del Regno Unito e siederà su quel trono che ora è di Camilla ma che in passato è appartenuto a donne forti, valorose e intelligenti che hanno scritto la storia dell’Inghilterra.

La ex Duchessa di Cambridge è amatissima dai sudditi inglesi. Degna erede di Queen Elizabeth, secondo il popolo che un giorno l’avrà come Regina, avrebbe dovuto prendere direttamente lei il posto di Camilla Parker che, dopo anni accanto all’ormai nuovo Re di Inghilterra, non è ancora benvoluta dai sudditi britannici.

Proprio di Kate oggi vogliamo parlare perché lo scoop riguarda la bella moglie del Principe William. L’indiscrezione che arriva da Buckingham Palace fa tremare la Royal Family: la bimba non è di Kate. A cosa ci riferiamo nello specifico? Ecco tutti i dettagli.

Kate Middleton e l’indiscrezione che fa tremare Buckingham Palace: cosa sta accadendo nel Regno Unito

Attenzione però. Non ci stiamo riferendo alla piccola Charlotte che biologicamente è figlia dei nuovi Principi del Galles ma ad un’altra bambina che di recente ha monopolizzato l’attenzione dei mass media britannici e internazionali. Il suo nome è Iris Marina Aline.

Chi è questa giovane fanciulla di soli 10 anni che tanto sta facendo parlare di sé? Lo sveliamo immediatamente. La piccola è figlia di Rose Hanbury e a quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni scioccanti, del Principe William.

Da qualche ora circola voce nel Regno Unito che il primogenito del Re Carlo sia il papà – non più tanto segreto – di questa bimba nata dall’amore tra William e la marchesa di Cholmondeley.

In effetti l’anno di nascita di Iris Marina Aline, il 2015, corrisponde al periodo in cui Kate e William erano ai ferri corti per via dei presunti tradimenti dell’allora duca di Cambridge, scoperti dalla Middleton.

William e Rose Hanbury si conoscono in realtà da tantissimi anni. Anzi nel 2019, mentre Kate aspettava il suo terzogenito, il piccolo Louis, William fu accusato di aver tradito l’allora Duchessa di Cambridge proprio con la marchesa di Cholmondeley.

Tra l’altro, alcuni paparazzi fotografarono nello stesso anno il Principe in una discoteca, in dolce compagnia di una donna. E chi era la bella fanciulla? Proprio Rose Hanbury!

Kate Middleton, serafica e impassibile, avrebbe perdonato il marito per proteggere il buon nome della casa reale e ovviamente il suo. Rose Hanbury invece sarebbe stata allontanata da corte ed estromessa anche da eventi pubblici organizzati dalla Corona.

E pensare che per anni Rose e suo marito David Rocksavage hanno abitato nel Norfolk proprio accanto a William e Kate. Le due donne inoltre, per tanto tempo sono state legate da un rapporto di amicizia.

La marchesa di Cholmondeley è stata una delle prime nobildonne a dare il benvenuto a Kate nella cerchia aristocratica britannica ma, con le informazioni che abbiamo oggi, viene da pensare che la sua non fosse semplice generosità: Rose era solo interessata a conquistare il cuore del Principe William.

I membri della Royal Family, almeno per il momento, non hanno voluto accennare a questa notizia che da ore sta facendo il giro del mondo. Sappiamo però che nel Regno Unito il caos è già iniziato.

Secondo le ultime indiscrezioni, David Rocksavage avrebbe chiesto a Rose di firmare le carte del divorzio. Il nuovo Lord in Waiting di Re Carlo III avrebbe le prove che la piccola Iris Marina Aline non sarebbe figlia sua ma di William.

Se la paternità del Principe del Galles dovesse effettivamente accertarsi, si aprirebbe uno scenario nuovo e inaspettato per la casa reale. In primo luogo, potrebbe cambiare la successione dinastica. In secondo luogo, il matrimonio di William e Kate potrebbe andare a rotoli. Si verrebbe a creare così un precedente storico dai risvolti imprevedibili.