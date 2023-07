L’insetticida naturale più forte che ci sia: elimina afidi e mosche bianche subito

By

Esiste un insetticida naturale per poter eliminare dalle tue piante tutti i parassiti. Continua a leggere per scoprire come realizzarlo.

Un insetticida naturale ti permetterà di avere delle piante sempre libere da parassiti in modo completamente naturale.

Insetticida naturale: a cosa serve

Preparare a casa un insetticida naturale contro afidi e mosche bianche ti permetterà di risparmiare denaro ma, soprattutto, di avere delle piante sempre in salute.

Gli afidi attaccano principalmente gli steli e le foglie delle nostre piante. Le loro aggressioni potrebbero impedire alle piante di germogliare, fiorire e proliferare. Se è stata attaccata dai parassiti, fertilizzare la pianta è pressocché inutile. I primi segnali che ciò sta accadendo sono subito visibili. Basta osservare le foglie, soprattutto se stanno diventando gialle. Gli afidi, infatti, succhiano la linfa delle piante, impedendo alla pianta di crescere e proliferare.

Gli insetticidi naturali sono prodotti utilizzati per controllare e gestire le infestazioni di insetti nelle colture o nelle piante da giardino. A differenza degli insetticidi chimici sintetici, gli insetticidi naturali sono derivati da fonti naturali come piante, minerali o organismi viventi. Servono a proteggere le piante dagli insetti nocivi che possono danneggiare la crescita, ridurre il rendimento o diffondere malattie.

L’uso di insetticidi naturali fa parte di una pratica agricola sostenibile, in cui si cerca di ridurre l’impatto ambientale e promuovere la biodiversità. L’agricoltura biologica, ad esempio, si basa sull’uso di insetticidi naturali e di altre soluzioni di gestione integrata delle infestazioni per coltivare in modo sostenibile.

Come prepararlo

Il primo ingrediente che ti servirà per creare l’insetticida naturale, sarà rappresentato dall’aglio, nella quantità di cinque spicchi. Questi dovranno essere pelati e inseriti nel frullatore.

Aggiungi un pezzetto di cipolla e una dose abbondante di acqua, per amalgamare il tutto mentre il frullatore è in funzione. Per potenziare la soluzione, andremo ad aggiungere mezzo cucchiaino di pepe. Andrà bene qualsiasi tipologia di pepe.

Non abbiamo finito qui, alla soluzione, prima di frullare, dovrai aggiungere un cucchiaio di sapone per piatti. A questo punto, si potrà frullare il tutto, per ottenere un insetticida naturale liquido molto potente. Esso, infatti, è in grado di uccidere tutti i parassiti.

Dopo aver terminato di frullare, metti il composto ottenuto in un recipiente, aggiungi dell’acqua e mescola molto bene. Filtra il tutto con l’aiuto del colino e metti il liquido in un flacone spray. Potrai spruzzare le piante affette dai parassiti o al mattino presto o nel tardo pomeriggio. Assicurati che il sole non sia troppo forte. L’insetticida potrà essere applicato soltanto una volta la settimana, proprio perché è molto potente.

Considera che gli insetticidi naturali sono spesso considerati più sicuri, meno tossici o irritanti rispetto agli insetticidi chimici, riducendo così i rischi per la salute umana e animale.