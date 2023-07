Hai notato prima il volto o la ragazza? La risposta che darai svela molto su di te

Test di personalità: hai notato prima il volto o la ragazza? La risposta che darai svelerà tanti lati sconosciuti della tua persona.

Che cosa vedi nell’immagine? Non rifletterci sopra ma rispondi immediatamente: noti per primo il volto o una ragazza? A seconda della tua risposta scoprirai molte nuove cose su di te.

Test di personalità per stimolare il cervello

Ottimi esercizi per il cervello, forme intelligenti di intrattenimento per passare il tempo ma anche sfide da eseguire con gli amici: vanno di moda i test della personalità, i giochi numeri e gli indovinelli che diventano virali grazie anche ai social network.

In realtà, per quanto divertenti essi siano, sono degli strumenti importanti che ci aiutano ad individuare tratti del nostro carattere – o di chi ci circonda – che non conosciamo o che trascuriamo da sempre.

Gli enigmi ci mettono alla prova fornendoci dunque degli indizi su aspetti personali di cui forse non abbiamo mai tenuto conto. Oggi ti offriamo la possibilità di testare la tua intelligenza, di conoscere meglio il tuo cervello e di analizzare le tue capacità analitiche con questo test della personalità che svelerà tanto sul tuo conto.

Stai per dare alla tua mente l’allenamento di cui ha bisogno e incrementare al contempo la conoscenza della tua persona. Il tuo cervello ha bisogno di esercizi proprio come il corpo per rimanere in forma e sempre attivo.

Gli studiosi credono che tenere il cervello in allenamento sia importante tanto quanto prendersi cura di se stessi. Mettiti subito alla prova con questo test. Osserva attentamente l’immagine e rispondi senza pensare troppo: Qual è la prima cosa che vedi? Un volto o una ragazza? La tua risposta dirà tanto sulla tua persona.

Hai notato prima il volto o la ragazza?

Pronto a scoprire nuovi lati di te stesso? Esegui allora questo test. Che cosa devi fare? Senza pensare troppo, osserva l’immagine e rispondi subito: hai notato prima il volto o la ragazza?

Se hai visto per primo il volto, significa che sei una persona particolarmente attenta ai dettagli e tutto ciò che ti circonda attira la tua attenzione. Preferisci non aprirti subito con chi non conosci ma mantenere sempre un profilo piuttosto basso.

Ti piace passare inosservato e nascondere le tue armi migliori per poi sfoderarle quando nessuno se lo aspetta. Il tuo mondo interiore è complesso e soprattutto inaccessibile: pochissime le persone fortunate a cui hai regalato la chiave per entrare.

Sei perseverante e non ti fermi fino a quando non raggiungi gli obiettivi che ti sei prefissato. Sei molto testardo, freddo e cinico: temi di farti del male soprattutto se manifesti apertamente i tuoi sentimenti. Non disdegni la solitudine ma sei sempre presente per chi lo merita.

Se hai visto invece il profilo di una donna, significa che sei una persona intelligente, positiva e abile a fare nuove conoscenze. Carisma e simpatia, le doti che ti fanno risaltare in un gruppo di persone.

Vivi alla giornata senza preoccuparti di ieri e di domani: il presente è ora, esso è un dono e te lo godi al massimo. Non ti piacciono le persone che ti contraddicono o chi la pensa diversamente da te.

Sei molto creativo, sensibile e generoso: queste doti ti rendono apprezzabile agli occhi di chi ti conosce già o di chi vorrebbe invece diventare tuo amico. Sei un ottimo consigliere, non hai paura a dire la verità e anzi, spesso è proprio la tua schiettezza a metterti nei guai.

Sei troppo esigente con te stesso e talvolta anche troppo vulnerabile: non lasciarti sopraffare dalle emozioni ma controllale meglio. Sei una persona onesta e ispiri fiducia: chi a te si avvicina, capisce che può fidarsi da subito.

E se invece hai visto entrambi le immagini, cioè se hai notato il volto o la ragazza al contempo? In questo caso significa che sei una persona fantasiosa, molto socievole e con un particolare carisma. L’empatia è un dono che ti appartiene e che gli altri apprezzano di te.

Questi test di personalità sono degli strumenti utilissimi per scoprire tratti nascosti della nostra personalità o per avere maggiori informazioni sul modo di essere o di agire proprio o di qualcun altro. Sono anche però degli strumenti divertenti per passare il tempo o per distrarsi oltre che un esercizio psicologico per conoscersi meglio.