Meteo Giuliacci, arriva l’anticiclone ibrido: improvvisi temporali in queste zone

Il cattivo tempo ritorna in Italia, ecco cosa dicono le ultime previsioni meteo Giuliacci: arriva l’anticiclone ibrido. Queste le zone in cui stanno per arrivare di nuovo violenti temporali.

Sta per fare il suo ingresso nel nostro Stivale l’anticiclone ibrido che porta con sé temporali e rovesci sparsi. Scopriamo in quali regioni l’estate sta per lasciare spazio al maltempo.

Il maltempo torna in Italia: estate in pausa?

Dopo settimane di attesa è finalmente arrivata l’estate. Da qualche giorno ormai il caldo ha invaso lo Stivale con temperature al di sopra della media che in alcune regioni italiane hanno sfiorato anche i 30 gradi.

Sono soprattutto le regioni meridionali e quelle centrali ad essere riscaldate da un sole bollente che ha incapsulato alcune città sotto una campana di afa e umidità dal carattere tropicale.

Se gli italiani da tempo speravano nell’arrivo del bel tempo per inaugurare la stagione estiva, dopo un inverno lunghissimo, abbiamo una notizia che però sicuramente non farà piacere a tanti: ritorna il maltempo in Italia, arriva l’anticiclone ibrido che porta con sé violenti temporali e rovesci sparsi soprattutto in queste zone. Ecco cosa dicono le ultime previsioni meteo.

Meteo Giuliacci, arriva l’anticiclone ibrido

Il colonnello Mario Giuliacci non ha buone notizie per gli italiani. L’estate tanto attesa è già terminata? Sembra proprio che il caldo estivo stia per lasciare spazio a temporali violenti e maltempo.

Tutta colpa dell’anticiclone ibrido che bagnerà l’Italia con rovesci sparsi già a partire dalle prossime ore. Il meteorologo ha dichiarato che questa fase di instabilità climatica caratterizzata da pioggia si alternerà a flussi di aria calda provenienti dal deserto del Sahara che surriscalderanno tutto il territorio italiano.

A partire da luglio però il nostro Paese tornerà a fare i conti con burrasche e temporali lampo ma non con una diminuzione delle temperature. L’ultima settimana di giugno vedrà sole e nuvole alternarsi a causa di un anticiclone proveniente dalle Azzorre, di matrice ibrida, che riporterà in Italia un clima piuttosto instabile.

Temporali e rovesci sparsi si registreranno soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali dello Stivale. Qualche nuvola accompagnata da piogge lampo anche al Sud e sulle Isole. Le temperature, anche in presenza di acquazzoni violenti, non si abbasseranno mai al di sotto dei 30 gradi, soprattutto nelle prossime ore.

Questo anticiclone ibrido ci terrà compagnia fino alla prima settimana di luglio, poi lascerà il posto al temutissimo anticiclone africano che porterà temperature record in Italia e in Europa.

A partire da metà luglio, la situazione climatica cambierà decisamente. I temporali dei giorni che verranno saranno gli ultimi di una lunga stagione estiva che sarà caratterizzata da un caldo afoso e torrido di matrice subtropicale. Anche agosto sarà torrido e bollente con temperature pronte a superare i 40 gradi in alcune zone, come Toscana, Sardegna e Sicilia.

Per il momento però, l’estate torrida va in standby. Nelle prossime ore torna il maltempo ma secondo le previsioni meteo Giuliacci sarà solo un fenomeno passeggero. L’anticiclone ibrido persisterà sullo Stivale non più di 5 giorni. Pronti ad aprire gli ombrelli? La pioggia sta per ritornare.