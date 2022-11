Kudus trascinatore, il Ghana supera la Corea del Sud per 3-2

Giornata ricca di gol in Qatar, dopo il 3-3 tra Camerun e Serbia anche il Gruppo H si apre con gol ed emozioni: Ghana e Corea del Sud giocano ad armi pari con Son e compagni che rimontano fino al 2-2 per poi cedere alla doppietta di Kudus che manda il Ghana a quota tre punti, Corea del Sud ad un passo dall’eliminazione in questo mondiale.



In Qatar brilla la stella di Mohammed Kudus, il talento dell’Ajax è il protagonista assoluto della sfida tra Corea del Sud e Ghana, il 20 decide il match con una splendida doppietta che tiene gli africani ancora in corsa per una storica qualificazione agli ottavi di finale.

In serata il match tra Portogallo ed Uruguay chiuderà la seconda giornata di questo Gruppo H.

Agli uomini di Bento non basta un secondo tempo di grande cuore ed orgoglio per evitare la sconfitta: dopo una prima frazione dominata e chiusa dagli africani con il punteggio di 2-0 i coreani entrano in campo con un altro spirito e nel giro di tre minuti pareggiano la partita con la doppietta di Cho Gue-Sung.

Nel finale però è ancora Kudus , che già aveva segnato il 2-0 per primo tempo, a regalare la vittoria al Ghana che può ancora sognare la qualificazione, per la Corea del Sud invece ora si fa durissima.

Il Ghana supera la Corea del Sud per 3-2

Inizia meglio il Ghana che pressa alto e crea i maggiori pericoli in attacco: al 24′ gli africani passano in vantaggio grazie alla zampata di Salisu, il più veloce a correggere a rete un pallone in mischia.

La Corea è confusa e poco brillante ed il Ghana ne approfitta al 34′ è Kudus di testa a firmare il gol del raddoppio.

Nella ripresa la Corea del Sud entra in campo con un atteggiamento diverso e molto più precisione nei passaggi: al 58′ Cho corregge di testa un gran traversone dalla sinistra e dopo 3 minuti è lo stesso numero 9 ad approfittare di una dormita della difesa ghanese per ristabilire la parità.

Il Ghana però non si arrende ed al 68′ si riporta in avanti con Kudus, bravissimo con il mancino a fare 3-2.

Vittoria fondamentale per il Ghana che si giocherà all’ultima giornata contro l’Uruguay le sue chance per la qualificazione, la Corea del Sud rimane invece con un solo punto e con un piede fuori dal mondiale.