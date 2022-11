Illeso ma sotto choc il camionista del tir. Coinvolta nello schianto anche un’auto, che viaggiava dietro il mezzo di soccorso.

Per il conducente dell’ambulanza e la paziente che era appena stata dimessa dall’ospedale di Ancona ed era diretta verso un altro nosocomio non c’è stato nulla da fare. In gravissime condizioni l’infermiere del 118 che viaggiava a bordo del mezzo. Il drammatico schianto è avvenuto questa mattina all’uscita del casello di Ancona Nord, sulla rampa che porta verso la SS76, in direzione Fabriano. La circolazione è stata interrotta per diverse ore, per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Incidente ad Ancona: camion travolge un’ambulanza

Drammatico incidente questa mattina sull’autostrada di Ancona in direzione Fabriano. Un camion – per cause ancora in corso di accertamento – si è ribaltato, travolgendo un’ambulanza e un Suv. Ad avere la peggio sono stati il conducente del mezzo di soccorso e la paziente che viaggiava a bordo del mezzo, in direzione ospedale. Per i due non c’è stato nulla da fare.

Ferito in modo grave l’infermiere che si trovava a bordo dell’ambulanza accanto alla paziente. Illesi sia il conducente del mezzo pesante sia i passeggeri del Suv, che sono stati però soccorsi in stato di shock. Sulla dinamica del drammatico schianto sono ora in corso gli accertamenti della Polizia Stradale. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto.

Il mezzo pesante potrebbe essersi ribaltato per via del peso eccessivo del carico, ma al momento questa resta soltanto un’ipotesi.

Notizia in aggiornamento.