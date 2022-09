Kate Middleton, sai qual è il suo titolo di studio? Allucinante: non lo sapeva nessuno

Kate Middleton, oggi principessa e domani Regina consorte amata da tutti. Ma sapete qual è il suo titolo di studio? Inimmaginabile!

È Kate la Regina consorte che tutti gli inglesi stanno aspettando da quando ha sposato William. Ora il passo è breve proprio perché suo marito è il prossimo in successione, nel momento in cui Re Carlo III non sarà più sul trono. Una donna seria, rigorosa e dai valori concreti che lotta e si mette sempre dalla parte del giusto. Una domanda che in tanti si pongono è quale possa essere il suo titolo di studio: lo scopriamo insieme?

Kate, la prossima Regina consorte è amata dagli inglesi?

Kate Middleton moglie di William rappresenta ad oggi la Regina Consorte che tutti attendono e amano. Nonostante Camilla rivesta comunque un ruolo importante per gli inglesi e Re Carlo III, inutile negare che il popolo attende di vedere sul trono William e Kate sin dagli inizi.

Una bellissima storia d’amore la loro coronata con un matrimonio da sogno e dai loro tre bambini: George, Charlotte e Louis. Del passato di Kate si conosce poco o nulla in realtà e a tanti farebbe piacere conoscere il suo titolo di studio: proviamo a capirlo insieme.

Qual è il titolo di studio di Kate Middleton?

Catherine Elizabeth Middleton è la Kate che ha rubato dapprima il cuore di William e subito dopo quello degli inglesi. È nata a Reading e ha trascorso la sua infanzia a Chapel Row un villaggio inglese nel Berkshire.

La sua famiglia è molto importante, infatti la bisnonna paterna era legata ad una dinastia molto famosa non solo in politica ma anche negli affari. Tra i suoi avi non mancano ministri e generali che sono stati attivi durante la seconda guerra mondiale, mentre i genitori di Kate sono due ex assistenti di volo e oggi hanno una azienda che si occupa di eventi/feste.

Nomi e discendenze molto importanti per gli inglesi e Kate ha questo bagaglio molto importante che si mischia alla classe operaia. Ovviamente, una volta che ha incontrato e sposato il Principe William nulla della sua vita è più stata segreta.

La sua infanzia è stata trascorsa nello Berkshire ed è stata lì sino al conseguimento del diploma. Subito dopo decide di trasferirsi tre mesi a Firenze per studiare storia dell’arte e italiano. La scuola di St Andrews non è solo il luogo dove ha conseguito i suoi studi in storia dell’arte ma anche quello in cui ha conosciuto il suo William.

Un amore quello per la storia dell’arte che ha trasmesso ai suoi figli, che apprendono dalla mamma tutto il possibile con racconti e storie italiane. Kate infatti appena può fugge nella sua amata Firenze alla ricerca di quei ricordi che rimandano al passato.