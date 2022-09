Ritrovata la piccola Giulia Lucia: era in Inghilterra con la madre

By

Ritrovata la piccola Giulia Lucia, la bambina di soli 5 anni scomparsa lo scorso weekend. A quanto pare si trovava con la madre in Inghilterra.

Dopo il disperato appello del padre pubblicato su Facebook, fortunatamente sono giunte notizie della bambina di 5 anni, scomparsa improvvisamente lo scorso weekend. A quanto pare si trova ora con la madre in Inghilterra. La donna inoltre è intenzionata a rientrare a Catania.

La scomparsa e il ritrovamento della piccola Giulia Lucia

Giulia Lucia, bambina di soli 5 anni era scomparsa dal 23 settembre scorso. Il padre, infatti, aveva perso sue notizie quando venerdì scorso la madre era passata a casa a prendere la piccola per una classica visita basata su accordi di affidamento.

La bambina in base agli accordi stabiliti dal tribunale doveva tornare a casa domenica 25 settembre, questo però non è accaduto.

Da allora purtroppo il povero padre aveva perso qualsiasi notizia sia della figlia che della ex moglie.

Proprio per questo in preda alla disperazione il padre decide di fare un appello su Facebook dove chiede aiuto, raccontando ciò che era accaduto nello specifico. Denunciando anche la donna per sottrazione di minore.

Questo fino ad oggi in cui sono finalmente giunte notizie da parte della madre della piccola. A quanto pare si trovano ora in Inghilterra e la bambina è sana e salva. Fortunatamente la donna è intenzionata a tornare a Catania.

La madre inoltre durante alcuni litigi con il padre della piccola Giulia Lucia, aveva già in precedenza minacciato l’uomo di far sparire la bambina portandola con se per sempre.

Cosa rischia la madre con il reato di sottrazione di minore

La sottrazione di minore è un reato previsto dal codice penale. Questo si verifica quando un soggetto pone in essere la sottrazione senza il consenso dell’altro genitore.

La madre della piccola Giulia Lucia, ha commesso questo reato proprio in vista del fatto che la legge aveva stabilito un accordo genitoriale e la donna facendo sparire le loro tracce l’ha completamente infranto.

Secondo la legge italiana questo reato viene punito con la reclusione da uno a cinque anni.