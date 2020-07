La vittoria della Juventus contro la Lazio, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, ha avvicinato ulteriormente i bianconeri allo scudetto: adesso, per la squadra di Sarri, la conquista del titolo di “Campione d’Italia” – quando mancano solo 4 giornate alla fine – sembra quasi una formalità visti gli otto punti di vantaggio sull’Inter. L’occasione giusta potrebbe arrivare già alla prossima, contro l’Udinese, quando la Juventus potrebbe festeggiare con largo anticipo il suo nono titolo consecutivo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Juventus Campione d’Italia, tutte le combinazioni possibili

Il vantaggio di 8 punti sull’Inter permette alla Juventus di dormire sonni più che tranquilli. Se questo non bastasse, poi, c’è anche il calendario a mettere al riparo gli uomini di Sarri da brutte sorprese: i bianconeri, infatti, dovranno fare 4 punti da qui alla fine del campionato per assicurarsi il tricolore giocando contro Udinese, Sampdoria, Cagliari e Roma all’ultima giornata, tutte squadre che sulla carta sembrano avere qualcosa in meno rispetto alla Juventus, mentre l’Inter – la prima delle inseguitrici – avrà Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta. Un percorso decisamente più complicato.

La matematica certezza dello Scudetto, per la Juventus, potrebbe arrivare già nel prossimo turno. Se i bianconeri vinceranno contro l’Udinese e l’Inter non riuscisse a vincere contro la Fiorentina, infatti, ecco che il gap diventerebbe già incolmabile per gli uomini di Conte salendo a 10 o 11 punti avendone solo 9 a disposizione. Diverso, invece, il discorso qualora i bianconeri pareggiassero contro l’Udinese: in quel caso servirebbe la sconfitta o il pareggio dell’Atalanta, impegnata contro il Bologna, e la sconfitta dell’Inter a Firenze. In questo caso la classifica reciterebbe Juventus 81 punti, Inter 72 e Atalanta 72 o 71 permettendo ai bianconeri di laurearsi Campioni d’Italia per effetto dello scontro diretto all’ultima giornata proprio tra Inter e Atalanta in quanto una delle due non avrebbe la possibilità di guadagnare i 3 punti necessari a tenere vive le speranze iridate.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche Lazio, Borja Mayoral nel mirino

Leggi anche: la Juventus pensa anche al mercato, se non arriva Milik l’alternativa è Dzeko