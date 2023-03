Jerry Calà è stato dimesso dalla clinica di Napoli, come sta lo showman

Il noto attore Jerry Calà lo scorso venerdì era stato colpito da un infarto, mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo ultimo film. Ora sta meglio e oggi è stato dimesso dalla clinica in cui era stato ricoverato.

Questa mattina, 22 marzo, Jerry Calà è stato dimesso dalla Clinica Mediterranea a Napoli, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo l’infarto che l’ha colpito tra la notte di venerdì e sabato scorsi.

Il popolare showman si trovava nella capitale partenopea per girare il suo ultimo film, quando il malore l’ha preso alla sprovvista. Ecco cosa ha raccontato l’attore all’uscita dall’ospedale.

Jerry Calà sta meglio: dimesso dalla clinica napoletana

Oggi è una giornata felice per Jerry Calà che, dopo la grande paura dello scorso weekend, finalmente può tornare a casa.

Il noto attore venerdì notte è stato colpito da un malore nel suo albergo a Napoli, dove si trovava per un nuovo lavoro da girare.

Subito è stato trasportato alla Clinica Mediterranea, uno degli ospedali migliori della città partenopea, dove i medici sono dovuti intervenire d’urgenza per salvargli la vita dopo l’infarto.

Dopo ore di apprensione, finalmente sappiamo che Jerry Calà sta bene e oggi è stato dimesso. Lo ha confermato lui stesso quest’oggi a La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano.

Lo showman è intervenuto in diretta telefonica, raccontando questa brutta esperienza, elogiando l’equipe medica che lo ha soccorso: “Finalmente oggi sono stato dimesso a pieni voti dalla Clinica Mediterranea di Napoli, dove hanno fatto un lavoro stupendo”.

Jerry Calà racconta che, per fortuna, i danni sono stati minimi grazie alla tempestività dei soccorsi, che hanno permesso un intervento subitaneo e gli hanno permesso di riprendersi velocemente.

Una serata che, di certo, l’attore non dimenticherà per tutta la vita. Ora, però, deve riposarsi e cercare di riprendersi al 100% per tornare a lavorare.

Le parole dei medici che l’hanno operato

Sempre durante la giornata di oggi, anche a Pomeriggio Cinque si è parlato della situazione di Jerry Calà.

Barbara D’Urso, infatti, ha avuto modo di parlare con il medico della clinica di Napoli, che ha preso in cura l’attore durante quella notte d’emergenza.

Il dottore ha parlato delle condizioni di salute di Calà che, per fortuna sta bene: “Il 118 l’ha portato con emergenza da noi per infarto acuto, si trovava in albergo qui vicino nel giro di cinque minuti è arrivato. Abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue in modo tale da prevenire danni irreversibili al cuore”.

Dopo quattro giorni di monitoraggio continuo, i medici hanno ritenuto opportuno dimettere Jerry Calà, raccomandandogli riposo assoluto per un po’ di tempo.

Appena si rimetterà del tutto, l’attore tornerà a lavoro sul set di “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, un film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm per il quale, appunto, è stato allestito un set a Napoli, città che Calà ama molto.