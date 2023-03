In pensione 4 anni prima se hai compiuto questa età e hai un importante requisito

Quali requisiti i cittadini italiani devono possedere per usufruire dell’Ape Sociale e quindi per andare in pensione anticipata a 63 anni.

Una prima richiesta per beneficiare dell’ingresso in pensione 4 anni prima scade alla fine di marzo del 2023. Ecco quali sono tutti i requisiti per richiederlo.

Ape Sociale, in cosa consiste

Sono milioni i cittadini che vorrebbero andare in pensione in anticipo e che adesso possono farlo grazie al sistema dell’Ape Sociale. Si tratta di una formula prevista dal nostro Paese e che è stata introdotta per la prima volta nel 2016.

A definirne tutti gli aspetti è stata la Legge numero 232 dell’11 dicembre, emanata durante la Manovra sulle pensione del 2017. Si tratta di un sistema che permette, ad alcuni cittadini italiani in possesso dei requisiti, di entrare in pensione prima.

I pensionati in questione possono cominciare a percepire l’agevolazione dell’INPS a un’età nella quale non spetterebbe loro. L’ente di previdenza sociale li aiuterebbe fino a quando non arrivino all’età nella quale spetta loro la pensione di vecchiaia.

I cittadini possono richiedere l’Ape sociale entro il 31 di marzo del 2023, se entra questa data hanno compiuto gli anni necessari per accedere al beneficio. Nel caso in cui non li avessero ancora compiuti, le altre date di scadenza sarebbero il 15 di luglio e il 30 di novembre del 2023.

Naturalmente, hanno priorità coloro che possono inviare la richiesta entro il 31 di marzo. Chi lo farà successivamente, potrà beneficiare soltanto delle risorse finanziarie rimaste.

Ma qual è l’età con cui si può andare in pensione 4 anni prima e quali sono gli altri requisiti? Ecco che vi sveliamo tutto di seguito.

In pensione anticipata a 63 anni

I cittadini in possesso dei requisiti possono inoltrare la loro richiesta per l’ottenimento dell’Ape Sociale sul sito dell’INPS. Per andare in pensione anticipata a 63 anni bisogna:

andare alla sezione APE Sociale; poi su Anticipo pensionistico; e infine su Verifica Requisiti e poi su Domanda.

Naturalmente, per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, che di solito sono Spid, Cie o Cns.

Per quanto riguarda l’età di ingresso anticipato in pensione, è di 63 anni. Ma il requisito dell’età non è l’unico che bisogna possedere. I cittadini, infatti, devono aver interrotto la propria attività lavorativa e non possono essere titolari di altri trattamenti pensionistici.

Inoltre, possono anche trovarsi in situazioni di svantaggio come la disoccupazione, la capacità di lavoro ridotta, stare svolgendo mansioni gravose e dover assistere un familiare in difficoltà.

Inoltre, i cittadini in questione devono essere residenti in Italia, registrati presso l’Assicurazione generale obbligatoria, iscritti presso le varie le forme sostitutive e presso la Gestione separata dell’Ente di previdenza sociale INPS.

La possibilità di usufruire dell’Ape Sociale e quindi di andare in pensione anticipata a 63 anni viene accolta anche quest’anno con grande entusiasmo da parte dei cittadini italiani. Sono in tanti, infatti, a non poter proseguire con la propria attività lavorativa per svariati motivi e che adesso vogliono entrare in pensione in anticipo. Vi ricordiamo che l’ultimo giorno disponibile per inoltrare la richiesta è il 31 di marzo di quest’anno 2023.