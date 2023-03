By

Dopo tre concerti fatti in 24 ore in 2 continenti, un matrimonio segreto, Laura Pausini finalmente annuncia il suo tour mondiale, con tantissime date anche in Italia. Ecco quali sono le città che la sentiranno cantare.

Una grande festa per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, iniziata lo scorso fine febbraio: Laura Pausini è prontissima a tornare sui palchi di tutto il mondo, soprattutto su quelli italiani che l’aspettano con ansia.

Oggi, dopo la notizia del suo matrimonio con il compagno Paolo Carta, la cantante ha anche annunciato le nuovissime date del tour, che partirà dal prossimo dicembre.

Laura Pausini torna in tour, i fan impazziscono di gioia

Migliaia e migliaia di commenti sui social dopo l’annuncio del World Tour di Laura Pausini, annunciato questo pomeriggio dopo la notizia del matrimonio.

Perché sì, Laura si è anche sposata: non solo il 27 febbraio ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni di carriera con tre concerti in due continenti, fatti in 24 ore, ma si è anche sposata dopo 18 anni di fidanzamento con Paolo Carta.

Con una cerimonia intima, privatissima e soprattutto segreta, la cantante romagnola ha coronato così il suo sogno d’amore, annunciando subito dopo le date tanto attese del suo tour.

Partirà dal prossimo dicembre, a Roma, il nuovo tour che arriva dopo ben 4 anni di assenza dai palchi live che hanno fatto desiderare tantissimo ai suoi fan questo evento.

Il 2023, quindi sarà speciale con questo tour, che sarà anticipato con alcune date speciali quest’estate: in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno, 1 e 2 luglio) e in Plaza de España a Siviglia (21 e 22 luglio).

Dopo di che, la data zero sarà a Rimini, l’8 dicembre 2023, che aprirà la strada a tutte le altre date in Italia: Roma, Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano.

Il tour europeo e mondiale

Non solo Italia per Laura Pausini ma anche l’Europa, come ha annunciato oggi pomeriggio elencando tutte le date del suo tour.

Infatti, nel 2024, Laura approderà in tante città europee, come Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart, per poi partire oltre oceano.

La grande energia della cantante approderà in Sud America, dove è amatissima e molto seguita, con concerti a Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà.

Dopo di che, salirà negli Stati Uniti d’America, dove l’aspettano altre date importanti a Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando, per poi tornare a New York al Madison Square Garden.

Insomma, Laura Pausini è prontissima per il suo “viaggio di nozze” atipico, un tour mondiale che permetterà finalmente ai suoi fan di salutarla ancora una volta cantando a squarciagola le sue canzoni, dalle più famose ai suoi nuovi singoli, come quello presentato alle sue nozze.

Siete pronti a questo nuovissimo live? I biglietti saranno disponibili su tutte le piattaforme dal prossimo 25 marzo alle ore 9:00.