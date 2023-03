Il noto attore Ivano Marescotti si è spento oggi, 26 Marzo, dopo una lunga lotta contro una grave malattia, che purtroppo ha avuto la meglio sull’apprezzato artista italiano. La sua carriera è stata davvero degna di nota ed ha avuto la possibilità di collaborare con i più grandi artisti internazionali di Hollywood fino al grande compaesano Benigni.

Una vita piena di amore, che lo ha visto sposarsi per tre volte e l’ultima lo scorso anno, ma Ivano ha anche dovuto sopportare dure tragedie, come quella della perdita prematura del figlio Mattia, morto anch’egli dopo una lunga malattia.

Il mondo del cinema e quello dell’arte in generale si sono uniti nel cordoglio verso l’attore e alla sua famiglia e ha ricevuto messaggi da ogni tipologia di carica pubblica ma anche da parte dei cittadini che si sono sempre immedesimati e lo hanno apprezzato per la sua spontaneità e la sua ironia sempre presente.

La scomparsa di Ivano Marescotti

Ivano Marescotti è scomparso oggi, 26 Marzo, all’età di 77 anni. L’attore, da circa un anno, aveva deciso di allontanarsi dalle scene per potersi dedicare alla sua compagnia teatrale e all’insegnamento presso il Teatro Accademia Marescotti. Una scuola di recitazione da lui fondata, situata a Ravenna, ovvero nella sua amata Riviera romagnola, che ha deciso di godersi nell’ultimo periodo “da vecchio” come lui stesso aveva riferito ai media.

Marescotti è scomparso dopo una lunga lotta con il cancro e, proprio per questo, aveva deciso di stoppare la sua carriera nella recitazione e avevo scelto di concentrare le sue energie nel progetto che gli regalava più gratificazione e nel quale poteva riversare tutta la sua passione.

Durante le ultime settimane le sue condizioni sono peggiorate in maniera tale da costringerlo a un ricovero stabile in ospedale a Ravenna, dove si è spento questo pomeriggio.

La vita lavorativa di Marescotti non ha sicuramente nulla da invidiare ai più grandi del cinema italiano e internazionali ed ha potuto affiancare nomi come Roberto Benigni e prendere parte a film e serie televisiva davvero note come per esempio anche Don Matteo.

Ma la passione e il suo modo di prendere la vita con ironia, ma dedicando sempre e comunque il massimo impegno nel riuscire a migliorarsi costantemente, lo ha portato ad essere apprezzato da fan e soprattutto dalla critica cinematografica.

I tre matrimoni dell’attore e la perdita del figlio

Nonostante la carriera strepitosa Marescotti ha dovuto affrontare una disgrazia importante, ovvero la perdita del primo figlio, avuto dal primo matrimonio, di nome Mattia che è prematuramente deceduto anch’egli a causa della lotta contro il cancro a soli 43 anni.

Un insegnamento che si traee osservando la storia dell’apprezzato artista e attore è che è possibile vivere l’amore a tutte le età, dato che proprio nel giorno della sua morte avrebbe festeggiato un anno dal terzo matrimonio con la sua ultima compagna Erika Leonelli, una donna di 49 anni che fu una sua alunna e con la quale ha riscoperto l’amore. Hanno celebrato un matrimonio tutto in dialetto romagnolo per dimostrare ancora una volta l’amore per la sua terra.

L’attore lascia anche una figlia Iliade nata nel 2003 dalla sua seconda moglie Ifigenia Kanarà.

Ivano ed Erika sono stati criticati per la differenza di età, ma nonostante le accuse ricevute il loro amore proseguiva dal 2017 e nel momento in cui Ivano ha deciso di lasciare le scene per dedicarsi all’accademia ha anche deciso di giurare amore eterno a Erika.

La donna si occupa dell’area legale in un’azienda di Ravenna e non ha nulla a che fare attualmente con il mondo dello spettacolo. Hanno cercato di godersi momenti in famiglia e di riscoprire le proprie radici già dal momento in cui hanno deciso di celebrare la cerimonia nuziale presso l’Ecomuseo delle erbe palustri di Bagnacavallo, dove sono tenuti numerosi manufatti appartenenti al padre di Marescotti ovvero Amleto.

Per quanto riguarda la morte del figlio Mattia, Marescotti non ha mai voluto parlare più di tanto di questa tragedia inaspettata, che colpì la famiglia e che ha lasciato indelebili segni in tutti loro.

In un’unica occasione ovvero nella autobiografia ha raccontato parti del doloroso addio al figlio come per esempio: “Ciao Mattia, ci vediamo domani, ciao” spiegando poi che furono le ultime parole dette al figlio in fin di vita nel letto d’ospedale.

Marescotti ha precisato anche che: “Sono andato in scena anche il giorno del suo funerale, è stata la mia elaborazione del lutto. Le mie lacrime si mischiavano agli applausi del pubblico”.

Nonostante la tragedia del figlio e la malattia che ha colpito lui personalmente, Marescotti non ha mai perso la speranza e ha lottato fino all’ultimo per riuscire a superare anche questa battaglia personalmente e si è appoggiato in maniera importante alla moglie e al suo appoggio che sono stati fondamentale è sempre presente.

Anche con la seconda moglie, dalla quale è nata sua figlia Iliade, i rapporti sono sempre stati pacifici dato che si conoscevano da molto tempo e prima di avere una relazione lei è stata molti anni collaboratrice teatrale dell’attore.