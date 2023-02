Dalla spazzatura al lusso, 2 idee geniali per riciclare vecchie bottiglie di candeggina

Ai tempi di oggi è importante saper riciclare. Purtroppo l’impatto che ha il consumo e gli sprechi dell’uomo sull’ambiente è veramente assurdo. Proprio per questo, dovremo tutti imparare a non buttare gli oggetti e riutilizzarli. Ad esempio, lo sai che le vecchie bottiglie di candeggina sono utilissime? Non tutti lo sanno, ma ci sono 2 idee geniali da provare assolutamente: scopriamo di più.

Purtroppo, l’aumento dei consumi comporta ad una crescita dei rifiuti veramente sconvolgente e grave. Tutto questo ha un enorme impatto sull’ambiente e anche sulla salute umana. Proprio per questo, sempre più persone stanno mettendo in pratica alcuni accorgimenti per migliorare il loro stile di vita, infatti, parte tutto dalle nostre abitudini.

Una delle cose più importanti che bisogna imparare a fare, è proprio riciclare. In questi ultimi anni è diventata una vera e propria arte. Iniziate subito e partite dagli oggetti più semplici. Ad esempio, lo sapete che con una semplice bottiglia di candeggina potete realizzare delle cose incredibili? Da non credere: scopriamo di più.

Idee geniali per riciclare una bottiglia di candeggina

La candeggina, è considerata una sostanza molto inquinante per via del cloro che rilascia. Ma nonostante sia altamente inquinante, tantissime persone non possono fare a meno di acquistarla per la pulizia quotidiana della casa. Sicuramente, la maggior parte delle persone, dopo aver terminato l’intero flacone, lo getteranno nella plastica.

Però, esiste un trucco veramente efficace che vi lascerà a bocca aperta. Non tutti sanno, che con le bottiglie della candeggina si possono realizzare due oggetti veramente incredibili. Ovviamente, vi consigliamo sempre di utilizzare prodotti per la pulizia della casa naturali ed ecologici, facendo a meno dell’uso della candeggina.

Ma per limitare i danni, potresti imparare a riciclare il suo contenitore con delle idee veramente fantastiche ed originali: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Il procedimento: facile e veloce

Non tutti sanno che i contenitori della candeggina sono veramente fantastici, perché si possono realizzare tantissime cose. Ad esempio, potete creare una ciotola per contenere la frutta o anche un vaso per i fiori. E’ molto semplice e veloce realizzare questi due fantastici oggetti.

Ovviamente prima di iniziare, pulite per bene l’interno, eliminando ogni traccia di candeggina. Poi dovrete solamente tagliare perfettamente a metà la bottiglia, livellando il bordo per bene e decorarlo a vostro piacere. Lo potreste pitturare o anche realizzare delle linee con l’aiuto di un taglierino.

Il gioco è fatto, per renderlo ancora più elegante, potreste incollare dei fogli di carta colorati oppure dei brillantini. Insomma, potete scegliere quel che volete per decorarlo. L’importante è che sia utile e geniale. Sicuramente da oggi non butterete più le bottiglie della candeggina. Vi ricordiamo sempre di limitare l’uso di questo prodotto, perché è altamente nocivo per l’ambiente.