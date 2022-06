Isola d’Elba, un viaggio completo nel paradiso toscano

Isola d’Elba: i borghi, la natura, le spiagge e i trekking da provare per vivere un’esperienza unica e completa in questa perla dell’Arcipelago Toscano.

Profumo di salsedine, natura rigogliosa, aria di libertà e atmosfere storiche: l’isola d’Elba è un vero angolo di paradiso!

La leggenda vuole che sia una delle sette perle della collana di Venere, perse dalla dea, dalle quali nacquero le incantevoli isole dell’Arcipelago Toscano Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa Giannutri e Gorgona.

Oggi l’Isola d’Elba è il cuore pulsante del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e della Riserva della Biosfera Unesco, ed è la meta perfetta per chi vuole andare alla scoperta di un luogo che sia un concentrato di natura, storia, cultura, spiagge ed escursioni. Insomma, un’isola che non si fa mancare proprio nulla e adatta a ogni tipologia di viaggiatore.

La natura di Isola d’Elba

La fauna selvatica che vive su quest’isola è tra le più vivaci e disparate: qui si trovano meravigliosi fenicotteri, uccelli rapaci, api e coloratissime farfalle.

A proposito di farfalle, sono proprio loro a essere ospitate all’interno del Santuario delle farfalle. In questo luogo viene raccontata la vita di questi preziosi insetti che qui sono presenti in ben 50 specie diverse. Tra le più belle ci sono la coloratissima Cleopatra, la Tecla della quercia dalle ali blu, la rara farfalla di San Piero, la Vanessa multicolore (creduta estinta), le variopinte Macaone e le due specie endemiche dell’isola, la Lycaeides villai e la Coenonympha elbana.

Nel cielo dell’isola non volano solo farfalle, ma anche una grande varietà di uccelli migratori e stanziali. A Capo d’Enfola, per esempio, trovano riparo nelle scogliere i Gabbiani Reali; su Monte Capanne e Monte Serra, invece, si possono ammirare i meravigliosi rapaci in volo, come il Falco pellegrino, il Barbagianni, il Gheppio, il Gufo e la Poiana. Tra gli uccelli più spettacolari però ci sono sempre loro, gli incantevoli Fenicotteri rosa che sono tornati nella Baia di Portoferraio, insieme ad Aironi, Pavoncelle e Chiurli.

Anche l’ambiente marino, grazie alla sua incontaminazione e alle correnti ricche di cibo che lo attraversano, ospita vita in abbondanza. Munendovi di maschera e nuotando al largo, potrete trovare infatti le importantissime praterie di Posidonia, triglie, polpi, rombi, pesci luna e cavallucci marini, oltre ai meravigliosi cetacei che si possono avvistare intorno all’isola.

I borghi di Isola d’Elba

Portoferraio

Portoferraio è il porto principale dell’isola che custodisce una città rinascimentale fatta costruire nel 1548 da Cosimo I de Medici, allora signore di Firenze. Passeggiando nella parte alta della città, tra i bastioni e le fortezze medicee, potrete ben capire l’obiettivo di Cosimo: costruire una città perfetta, inespugnabile e sicura che prendesse il nome di Cosmopoli. oltre ai Medici, anche Napoleone soggiornò qui costruendo due ville, Villa dei Mulini e quella di San Martino.

Portoferraio ospita anche la spiaggia di Le Ghiaie, protagonista della leggenda secondo cui proprio qui gli Argonauti decisero di fermarsi durante il loro lungo viaggio alla ricerca del vello d’oro e asciugarono il proprio sudore sulla spiaggia, macchiando le bianchissime ghiaie che da quel momento in poi presentarono delle piccole macchioline nere.

Marciana

Marciana è il borgo medievale più antico dell’isola. La parte alta conserva ancora il suo originario aspetto tipico del Medioevo grazie ai vicoli stretti e alle strade acciottolate con la caratteristica pietra elbana. Si trova a circa 375 metri sul livello del mare, ai piedi di Monte Capanna, e passeggiando tra le sue viuzze e arrivando nelle sue piazzette panoramiche, potrete godere di viste magiche sul golfo di Marciana Marina.

All’ingresso del paese si trova poi una funivia che vi permetterà di raggiungere la vetta di Monte Capanna, dalla quale potrete ammirare il meraviglioso panorama che si apre su isola d’Elba, ma anche sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano.

I borghi di pescatori

Per assaporare appieno la vera essenza degli antichi abitati isolani, non potete non fare un salto nei piccoli borghi di pescatori che costellano l’isola, come Pomonte, Chiessi, Porto Azzurro, Capoliveri o Rio Marina.

Le spiagge di Isola d’Elba

Isola d’Elba è famosa soprattutto per il suo mare limpido e cristallino e per le sue spiagge, tutte diverse tra loro per composizione e colore. Tra le più belle troverete:

La spiaggia di Sansone , a Portoferraio, fatta di ghiaia bianca e raggiungibile tramite un sentiero

, a Portoferraio, fatta di ghiaia bianca e raggiungibile tramite un sentiero La spiaggia Felciao , a Capoliveri, caratterizzata da sabbia mista a ghiaia

, a Capoliveri, caratterizzata da sabbia mista a ghiaia La bellissima baia di sabbia bianca di Laconella e la baia di Vetrangoli (detta anche Punta Rossa), sempre a Capoliveri. Quest’ultima è raggiungibile solo via mare

e la baia di (detta anche Punta Rossa), sempre a Capoliveri. Quest’ultima è raggiungibile solo via mare La piccola Padulella e la tranquilla spiaggia di Forno , a Portoferraio

e la tranquilla , a Portoferraio Fetovaia e la spiaggia di Cavoli , a Campo nell’Elba, due tra le più conosciute dell’isola

, a Campo nell’Elba, due tra le più conosciute dell’isola Cala dei Frati , vicino alla spiaggia delle Ghiaie di Portoferraio

, vicino alla spiaggia delle Ghiaie di Portoferraio La spiaggia di Sant’Andrea, a Marciana, fatta di scogli e sabbia fine

I Trekking sull’Isola d’Elba

Isola d’Elba è una delle destinazioni preferite per gli appassionati di trekking. Ospita sentieri di diversa difficoltà in grado di accontentare tutti gli escursionisti, dai principianti ai più esperti. Tra gli itinerari più belli, eccone 8.

Monte Capanne. Uno dei primi itinerari da fare è quello che vi porterà fino in cima a Monte Capanne. Si tratta di un percorso non molto impegnativo che vi farà ammirare dall’alto un bellissimo panorama su tutta l’isola.