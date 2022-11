Il dipartimento di Protezione Civile e la Regione Campania hanno trovato l’intesa. Sarà Giovanni Legnini il commissario straordinario a Ischia.

Dopo la frana di Casamicciola il nome di Giovanni Legnini era stato fatto per la prima volta dalla Regione Campania, che aveva declinato la proposta del Consiglio dei Ministri di nominare Simonetta Calcaterra.

Ischia, il commissario straordinario è Giovanni Legnini

Trovata l’intesa, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Sarà Giovanni Legnini il nuovo commissario straordinario per Ischia, dopo la tragica frana di Casamicciola per la quale hanno già perso la vita 8 persone, mentre se ne cercano altre 4 disperse, e cha ha distrutto una parte dell’isola.

La decisione è arrivata in sinergia tra Dipartimento di Protezione Civile, che ha adesso dunque il suo commissario, e la Regione Campania la quale aveva risposto con un “no” all’ipotesi avanzata dal Consiglio dei Ministri di proporre Simonetta Calcaterra. Lo scorso luglio Calcaterra era stata commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme, sciolto per le dimissioni di 7 consiglieri comunali. Nella giornata di oggi la Regione ha inoltre respinto l’altra proposta, ossia quella di nominare il prefetto di Napoli Claudia Palomba.

Giovanni Legnini era già stato commissario straordinario nel 2017. In quel caso si era occupato della ricostruzione post sisma che aveva colpito Ischia e ancora Casamicciola.

Le misure verranno varate domani, dopo che il Consiglio dei ministri si sarà riunito per decidere il da farsi sull’alluvione. Secondo il ministro Picchetto è pronto un piano da 350 milioni, per un totale di 129 intervento. Compresa anche una mappatura dell’abusivismo in Italia, anche se le violazioni e le costrizioni in zone pericolose verranno distinte.

Ischia, continuano le ricerche: è corsa contro il tempo

Intanto Salvini prova a spegnere le polemiche, affermando che non è questo il momento per la ricerca dei colpevoli, ma “della caccia alla vita e al miracolo”. Il ministro delle Infrastrutture parla di “caccia alla speranza e messa in sicurezza”.

A cinque giorni dalla frana però a Casamicciola ci sono ancora 4 dispersi, dopo gli otto cittadini ritrovati senza vita dai vigli del fuoco e dai soccorritori.

Tra i dispersi i genitori dei fratelli, i quali corpi sono già stati ritrovati in queste ore, Michele 16 anni, Francesco 11 e Maria Teresa 6. Gianluca Monti e Valentina Castagna secondo chi sta effettuando le ricerche potrebbero trovarsi sotto il solaio, crollato a causa della frana. Gli altri due dispersi sono invece il marito della prima vittima, Eleonora Sirabella, e un’altra ragazza Mariateresa Arcamone.

Una vera corsa contro il tempo, quella delle ricerche dei quattro dispersi, visto che le condizioni meteorologiche a Ischia potrebbero peggiorare nei prossimi giorni e complicare le operazioni di ricerca.