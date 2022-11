Caos in casa reale, perde definitivamente il titolo: chi è fuori da Buckingham

Scandalo in casa reale, un altro componente della Royal Family perde tutto. Ecco chi è stato fatto fuori dalla cerchia dei privilegiati.

Non cessano gli scandali che riguardano la famiglia reale. L’ultima indiscrezione arriva dal Regno Unito e lascia i sudditi di sasso: un altro componente estromesso da onori e privilegi.

Caos in casa reale, brutte notizie da Buckingham

Non arrivano buone notizie dalla piovosa e nebbiosa Londra. Ancora una volta, i componenti della famiglia reale si ritrovano sotto l’obiettivo dei giornalisti. In particolare dal Regno Unito, giunge una news che sorprende tutti, persino i sudditi inglesi sono rimasti a bocca aperta.

Un altro componente della Royal Family fatto fuori dalla cerchia dei reali. Chi è che ha perso ogni titolo, onore e privilegio? Questa volta la casa reale si è trovata davvero in difficoltà e con le mani legate. Impossibile non procedere in questo senso.

Sicuramente, da quando Carlo è diventato almeno ufficiosamente, reggente d’Inghilterra, sono accadute tante cose. Il marito di Camilla Parker, carico di impegni, doveri e responsabilità, ha dovuto fronteggiare anche problemi interni alla corte, in particolare quelli relativi ad alcuni componenti della famiglia reale.

L’ultima indiscrezione che arriva da Buckingham è però inattesa. Nessuno si aspettava che questa decisione giungesse così all’improvviso.

Fuori dalla cerchia dei reali: ecco chi ha perso tutto

Brutte notizie per un componente della Royal Family che si ritrova a perdere i suoi titoli, onori e i suoi privilegi. Stiamo parlando del principe Andrea, duca di York. La pecora nera della Royal Family, colui che tanto ha fatto dispiacere in passato la Regina Elisabetta e il duca di Edimburgo, è in pessimi rapporti anche con il nuovo monarca, Re Carlo.

Tuttavia il sovrano dal cuore buono e compassionevole, ha fatto di tutto per far si che Andrea non fosse estromesso completamente dalla Royal Family. Dal 2019 però, a seguito di una serie di affaires drammatici e disgustosi come quello delle violenze sessuali e di frodi ai danni dell’Inghilterra e di altre nazioni del mondo, il principe Andrea si è ritrovato costretto a rinunciare ai suoi doveri di reale.

La stessa madre, la Regina Elisabetta, lo aveva estromesso da alcuni incarichi e tolto lui anche alcuni titoli. Oggi la situazione per il duca di York è ancora più delicata. Una decisione drastica e drammatica arriva, però non dalla casa reale bensì dal governo.

La politica ha deciso che a partire dal prossimo mese, il duca Andrea di York sarà sprovvisto della sua scorta. Dovrà dunque girare per il mondo e per l’Inghilterra senza la sicurezza che fino ad ora è stata finanziata dai contribuenti britannici.

La scorta del principe Andrea costa ben tre milioni di sterline l’anno, una spesa ingente per un no royal working, cioè un non lavoratore della casa reale. Si dice che il duca di York sia furioso e che abbia interpellato anche il fratello affinché possa intercedere con il governo e risolvere questa situazione.

Ma dal Parlamento fanno sapere che l’intenzione di ripensarci e di tornare sui propri passi non c’è. Dice il The Sun che la decisione è stata presa all’unanimità dalle camere e che si proseguirà su questa strada.

Il fratello di Re Carlo si ritrova dunque in una situazione davvero compromettente, la stessa vissuta anche dal principe Harry. Ricordiamo infatti che solo poco tempo fa, il marito di Meghan Markle ha ricevuto la stessa notizia dal Parlamento britannico.

Anche lui, che a seguito della Megexit non fa più parte del gruppo di Royal working, si è ritrovato senza scorta per sé e per la sua famiglia. Sono i cittadini britannici che finanziano la sicurezza dei reali, gli stessi che oggi non vogliono più farsi carico della pecora nera che ha umiliato l’Inghilterra.