Interra questa bellissima pianta se vuoi allontanare le talpe dall’orto: scappano

Per allontanare le talpe dall’orto esiste un metodo che non richiede l’utilizzo di prodotti e, soprattutto, preserva la salute dell’animale. Ecco come fare.

Gli impegni; il lavoro; portare i bambini a scuola e tutte le altre attività in cui siamo impegnati nel corso della settimana, spesso ci portano a trascorrere molto tempo in città. Alcune persone sono felici di questo perché amano il caos cittadino, ed è una cosa della quale non riescono proprio a fare a meno. Altre, invece, adempiono ai propri compiti settimanali, ma non aspettano altro che arrivi il weekend per fare ciò che davvero desiderano: stare a contatto con la natura.

Questo, ovviamente, sottende il fatto che queste persone preferiscano vivere lontano dalla città, magari in campagna. E perché no, magari hanno deciso di realizzare anche un piccolo orto nel proprio giardino, in modo da portare in tavola la verdura coltivata con le proprie mani. Questo, oltre a essere un rilassante passatempo, è anche un modo per risparmiare sulla spesa, e per avere i propri ortaggi preferiti sempre a portata di mano.

Avere un orto e prendersene cura, però, non è semplice. Bisogna dedicargli del tempo, occuparsene ogni giorno, e risolvere alcuni problemi che, di tanto in tanto, possono presentarsi. Non è raro, ad esempio, dover combattere contro la presenza di animali indesiderati che rischiano di rovinare il raccolto. Tra essi, vi sono anche le talpe. Per fortuna, però, la natura ha sempre una soluzione per tutto. Esiste una pianta, infatti, che interrata all’interno dell’orto è in grado di tenere alla larga i piccoli mammiferi in questione.

Come allontanare le talpe dall’orto

In natura, ogni cosa vive perfettamente in equilibrio con l’ambiente circostante. E tutti gli animali sono consapevoli del fatto che per continuare a vivere devono andare in cerca di cibo. Noi siamo gli unici esemplari che per nutrirci ci rechiamo al supermercato: tutti gli altri, invece, seguono la gerarchia di predatori e prede. Ed è proprio la ricerca del cibo il motivo per il quale può capitare di trovare nel proprio orto i segni del passaggio delle talpe.

Esse, infatti, sono famose per la loro abilità di scavare delle profonde gallerie sotterranee, e per questo è molto facile notare nel terreno i buchi che stanno a indicare la loro presenza. Le talpe, inoltre, si nutrono prettamente di organismi invertebrati che sono soliti vivere nel sottosuolo, tra cui lombrichi, insetti e lumache. Ed è naturale, dunque, che girando sotto terra il loro olfatto possa portarli dritti dritti in prossimità di un bell’orto coltivato.

In questi casi, escludendo a priori di fare del male all’animale, per evitare di utilizzare prodotti chimici che danneggerebbero sia le piante sia le talpe, possiamo ricorrere a un metodo totalmente naturale per allontanare queste ultime. La soluzione a tale problema ce la fornisce una pianta che, in gergo, è conosciuta proprio come la “pianta scaccia talpe.”

Gli effetti dell’Euforbia catapuzia

Per allontanare le talpe in maniera naturale basta piantare nel proprio orto l’Euforbia catapuzia, pianta molto semplice da gestire e che è solita produrre le sue infiorescenze nel periodo tra giugno e luglio.

Come precedentemente accennato, questa pianta originaria dell’Asia viene spesso usata per tale scopo, e il motivo è molto semplice. I suoi rami, infatti, se spezzati, producono un lattice velenoso, anche per le talpe. Così facendo, i nostri piccoli mammiferi andranno a cercare il loro cibo altrove, e le verdure coltivate all’interno dell’orto saranno sane e salve.