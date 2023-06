Un gruppo di giovani ambiziosi e campioni affermati per l’Under 21 di Paolo Nicolato. Tutto quello che c’è da sapere sul torneo: il calendario degli azzurri e dove vedere le partite in tv.

L’Italia è pronta ad affrontare, e stavolta tra le favorite, il campionato Europeo Under 21. Il via alla competizione è mercoledì, mentre l’esordio degli azzurrini è previsto per giovedì 22 giugno contro la Francia. Tutto quello che c’è da sapere sul torneo, tra calendario, canali tv, dove vedere le partite, convocati e curiosità: gli azzurrini lottano anche per un posto alle Olimpiadi di Parigi. La prima partita è il 22 giugno alle 20:45 in diretta su Rai 1.

Il programma dell’Europeo Under 21: l’Italia parte tra le favorite

Sale l’attesa per l’esordio degli azzurrini ai campionati Europei di calcio Under 21. E la Nazionale di Paolo Nicolato quest’anno è una delle favorite, insieme alla Germania vincitrice dell’edizione del 2021 e le altre big, pronte a battagliare per un posto nella storia.

Tra giovani ambiziosi e campioni praticamente affermati, la squadra dà la sensazione di poter arrivare in fondo alla competizione. Non è certo una rarità, anche se nelle ultime due edizioni l’Italia è uscita sempre al primo turno. Periodo d’oro dell’Under 21, neanche a dirlo, gli anni ’90, con squadre come quelle del 1996 guidate da Cesare Maldini rimaste nella storia. Sono cinque le vittorie, tutte tra il 1992 e il 2004, con ben 3 edizioni vinte di fila. Il titolo però manca da quasi 20 anni, dal 2004 appunto.

I convocati per l’edizione che si giocherà tra la Georgia e la Romania lasciano ben sperare, con tanti punti fermi tra Tonali, stella affermata e ormai bandiera del Milan semifinalista di Champions League, ma anche altri calciatori già chiamati da Roberto Mancini, come Giorgio Scalvini e Wilfried Gnonto.

Tra i portieri spunta Marco Carnesecchi, reduce da una grande stagione, che giocherà titolare. Insieme a lui altri gli estremi difensori del Bari e del Frosinone, Caprile e Turati. C’è anche il finalista di Champions Raoul Bellanova tra i convocati in difesa, così come Cambiaso, Cittadini, Lovato, Okoli, Parisi, Pirola, Udogie e la stella Scalvini. A centrocampo si rivede Edoardo Bove, protagonista con la Roma, Esposito, e Fabio Miretti. Completano la lista Rovella, Ricci e il capitano Sandro Tonali. In attacco arriva dalla Nations League Gnonto, con Pellegri, Cancellieri, Cambiaghi e Lorenzo Colombo.

In palio oltre alla coppa c’è anche la qualificazione per l’Olimpiade del 2024 a Parigi, con gli azzurrini che non vedono i giochi addirittura da 15 anni. L’esordio per Tonali e compagni è previsto per giovedì 22 alle ore 20:45, contro la Francia, dopo la gara inaugurale che si giocherà tra Belgio e Olanda alle ore 18:00 di mercoledì 21 giugno.

La squadra è partita da Pisa per raggiungere Cluj nella giornata di ieri, e al gruppo si è aggiunto anche l’attaccante del Leeds, Gnonto che aveva partecipato alla semifinale di Nations League vinta dalla Nazionale di Mancini per 3-2 contro l’Olanda.

Il caso Kean e la fascia da capitano a Tonali: Nicolato abbraccia anche Scalvini e Gnonto

Forte degli innesti di Scalvini, Tonali e Gnonto, tre calciatori già da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, sorride anche Paolo Nicolato. Il tecnico infatti ha abbracciato i tre “grandi”, dicendosi entusiasta per l’arrivo di calciatori di livello che in questo modo andranno a puntellare tutti i reparti.

Scalvini infatti andrà a prendersi una maglia da titolare in difesa, che ha subito in questi mesi tanti problemi per via di diversi infortuni nel singolo reparto. Una manna dal cielo insomma, l’arrivo dell’atalantino, che ha già esordito in Nazionale maggiore e che ha ormai tutti gli occhi delle big della Serie A addosso.

Per quanto riguarda Tonali invece, la sua partenza al seguito della campana europea era stata ampiamente preannunciata. Il numero 8 rossonero andrà al centro del campo con la fascia da capitano dopo averla già indossata ai tempi del Brescia. Quasi tutte le 11 presenze di Tonali con la maglia dell’Under 21, eccezion fatta per 2 amichevoli, sono infatti risalenti alle edizioni 2019 e 2021 degli europei di categoria. Un veterano del campionato e della Nazionale, che a 23 proverà a trascinare gli azzurrini in fondo. “Sono molto felice di averlo, lo sento vicino da sempre, non ho mai perso rapporti e contatti con lui. L’ho fatto esordire io in nazionale, con l’Under 18″ ha detto fiero Nicolato in conferenza.

Anche Gnonto, che però di anni ne ha 19, è chiamato a dare quella qualità in più a una rosa già altamente competitiva. Il ragazzo è stato considerato fin da subito da Mancini, che lo ha fatto esordire in nazionale maggiore all’età di 18 anni contro la Germania nella gara di Nations League giocata a Bologna nel giugno del 2022.

Diverso è il caso (controverso) relativo la convocazione di Kean. Tanto si era detto e scritto riguardo l’attaccante juventino, con una prima fuga di notizie che aveva lasciato intendere a un abbandono del ritiro da parte del centravanti per cause legate alla scarsa “motivazione“. L’attaccante avrebbe lasciato il ritiro durante lo stage dopo un colloquio con il coach, dicendogli di non avere il giusto mordente. Una notizia poi smentita da Kean, il quale ha parlato di “fake news” sul suo conto. A chiudere il caso ci ha pensato lo stesso allenatore della Nazionale, che in conferenza non si è tirato indietro sulle domande relative al “caso”, di fatto chiudendolo: “Quello che dovevo dirgli gliel’ho detto in grande serenità, ognuno è libero di fare le sue scelte“. Kean rimane comunque indisponibile per la spedizione in Romania e Georgia.

Il calendario dell’Italia: dove seguire in tv gli azzurrini

La prima partita della Nazionale Under 21 si giocherà come detto giovedì. Ad aspettare l’Italia di Nicolato il 22 giugno ci sarà la Francia di Sylvain Ripoll. Dopo la prima gara del girone D, gli azzurri affronteranno poi la Svizzera, domenica 25 giugno, e infine la Norvegia mercoledì 28 giugno nell’ultima giornata del girone.

Dopo i gironi, auspicandosi un passaggio degli uomini di Nicolato, i quarti di finale si giocheranno tra l’1 e il 2 luglio. Dal 5 al 6 luglio invece andranno in scena le semifinali, con la finalissima l’8 luglio, alla Batumi Arena.

Tra le città ospitanti, oltre a Cluj con il Cluj Stadium e il Cluj Arena – dove l’Italia giocherà tutte le partite del girone – Romania e Georgia hanno messo a disposizione otto stadi da Bucarest, con lo Steaua Stadium e il Giulesti Stadium, a Kutaisi e il Ramaz Shengelia Stadium. E ancora Tbilisi, con il Boris Paichadze Stadium e il Mikheil Meskji Stadium, compreso il Batumi Arena dove invece si giocherà come detto la finale.

Qualora dovesse approdare ai quarti di finale da prima, l’Italia se la vedrebbe con la seconda del gruppo B (Romania, Spagna, Ucraina e Croazia). In caso di passaggio da seconda affronterebbe la prima classificata, sempre del gruppo B. Ecco gli accoppiamenti: Prima A – Seconda C (1), Prima C – Seconda A (2), Prima B – Seconda D (3), Prima D – Seconda B (4).

Sarà possibile vedere in tv le gare sui canali sportivi Rai. Tutte le partite verranno trasmesse tra Rai 1, Rai 2 e Rai Sport. L’esordio con la Francia sarà visibile in diretta alle 20:45 su Rai 1. La seconda partita della Nazionale U-21 invece, quella contro la Svizzera, andrà in onda su Rai 2 stavolta alle 18:00 del 25 giugno. Il 28 giugno si torna su Rai 1, alle 20:45, per la sfida finale contro la Norvegia.