Versa questo secchio d’acqua sul terreno se vuoi un raccolto ricco ed abbondante

Basta un secchio pieno di acqua e questo ingrediente da versare direttamente sul terreno: il raccolto sarà ricco e abbondante.

Come avere un raccolto ricco e abbondante? Che sia un piccolo orticello oppure una superficie ampia, le colture per crescere hanno bisogno di continuo nutrimento. Per questo motivo, i vivaisti esperti sconsigliano l’uso di fertilizzanti chimici lasciando spazio agli ingredienti naturali. Grazie alle loro proprietà e benefici, possono dare al terreno tutto ciò che necessita. Quali sono questi ingredienti? Facciamo chiarezza.

Ingredienti per raccolto ricco e abbondante

I vivaisti esperti invitano tutti coloro che hanno un piccolo orto o un terreno grande ad usare solo ingredienti naturali. I composti chimici, seppur studiati per le piante e l’orto, potrebbero contenere dei conservanti che inquinano o rovinano direttamente le colture.

Ci sono degli ingredienti naturali che possono trasferire proprietà e benefici al terreno, così che possa nutrirsi e far crescere le colture in maniera sana e abbonante. Gli ingredienti da prendere in considerazione sono:

1 bicchiere di latte caldo;

1 cucchiaio di lievito in polvere secco;

1 cucchiaio di zucchero bianco.

Questi tre ingredienti sono ottimi per poter avere un raccolto ricco e abbondante, contrastando l’attacco dei parassiti o delle malattie che potrebbero insorgere nel tempo.

Come si usa questo composto per il terreno?

La prima cosa da fare è scaldare il latte e versarlo dentro un bicchiere. Aggiungere il lievito e mescolare, subito dopo aggiungere lo zucchero e mescolare sino a quando tutti gli ingredienti non si sono amalgamati completamente.

La sostanza viene messa dentro un secchio colmo di acqua a temperatura ambiente. Mescolare bene e poi innaffiare il terreno, arricchendolo di tutte le proprietà e benefici che questi ingredienti possono dare.

Il latte è ricco di calcio, potassio con altri sali minerali che aiutano alla crescita delle colture in maniera naturale. Il lievito secco è ideale per proteggere il terreno dall’attacco dei parassiti, per una crescita ottimale delle colture scelte. Poi c’è lo zucchero, che nutre in profondità il terreno e aiuta a rendere la crescita agevole.

L’acqua è quindi arricchita da ingredienti naturali che aiutano e nutrono il terreno, senza mai rovinarlo. Evitare in ogni modo di usare dei componenti chimici o conservanti, così da poter avere un ottimo raccolto.

Un consiglio? Meglio rivolgersi agli esperti del settore, così che possano suggerire le tecniche migliori o gli ingredienti da usare in alternativa. Ci sono infatti delle colture che potrebbero non sopportare i tre ingredienti sopra citati.

Tra una innaffiata e l’altra, arricchire il terreno con altri elementi naturali come la buccia di banana o i fondi del caffè. Entrambi sono ottimi per nutrire piante e terreno, in maniera completamente naturale. Avere un orto non è facile, ma con questi metodi si potrà ottenere un buon raccolto anno dopo anno.