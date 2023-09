Interra 7 cipolle, resterai piacevolmente stupito dai risultati: cosa aspettarsi

Vi sveliamo un metodo assurdo che in pochi conoscevate. Vi basterà interrare 7 cipolle e li otterrete per sempre. Non dovrete più comprarli al supermercato perché così non mancheranno più nella vostra tavola e li mangerete sempre.

Una pratica che sarà inaspettata che vi aiuterà a coltivare qualcosa che neanche pensavate di poter utilizzare. Certi giorni si rivelerà la vostra salvezza e una garanzia, soprattutto quando non avrete soldi e tempo di fare la spesa.

Interra 7 cipolle e guarda cosa succede

Dopo avervi spiegato perché utilizzare la cipolla sul parabrezza dell’auto, oggi vi mostriamo perché interrarne ben 7 per ottenere qualcosa di assurdo. Con l’inflazione in Italia che non fa altro che aumentare sono tantissimi le persone che stanno cercando delle alternative per risparmiare. Chi ha la fortuna di possedere un giardino o anche un piccolo balcone in cui ha un poco di spazio per coltivare le proprie piante, sta cercando in ogni modo di coltivare da solo i propri frutti e la propria verdura per sgravare i costi al massimo al supermercato.

Oggi vi esponiamo un metodo davvero rivoluzionario che vi indurrà a interrare sole sette cipolle per ricavare un prodotto che durerà per sempre sulla vostra tavola. Tutto quello che dovrete fare è procurarvi sette cipolle e interrarle nel vostro giardino oppure in un vaso abbastanza capace. Aggiungere la terra e qualsiasi tipo di concime che siete soliti utilizzare per far proliferare le vostre piante e innaffiatele come di regola.

Copritele anche con un coperchio di plastica forato in modo che si mantenga un clima umido però allo stesso tempo permettete alle vostre cipolle di crescere. Fatto ciò, dopo qualche settimana vi renderete conto che i vostri gambi o steli sono cresciuti in un modo spropositato. Ecco finalmente sarà arrivato il momento di tagliarli.

Coltivare i gambi della cipolla e utilizzarli

Senza neanche accorgervene avrete coltivato i gambi della cipolla e adesso potrete utilizzarli in numerose ricette per tantissimi scopi. Alcune delle ricette più famose sono quelle che permettono di friggere i gambi della cipolla assieme all’uovo e al formaggio per dare vita a una modesta omelette. Infatti i gambi della cipolla contengono tantissime sostanze nutritive perfette per migliorare la salute.

Secondo alcuni esperti questo bulbo avrebbe grandi proprietà diuretiche, vista la grande quantità di acqua che contiene. Inoltre funzionerebbe anche come emolliente e decongestionante e avrebbe anche grandi proprietà depurative, visto che permetterebbe anche l’eliminazione di nitriti ed nitrati.

E poi viene utilizzato da molti anche come antibatterico soprattutto per le infezioni delle vie urinarie e avrebbe degli effetti grandi anche sui livelli di glicemia e per la salute del sistema circolatorio. In ogni caso prima di impiegare i gambi della cipolla per scopi medici e curativi vi invitiamo a chiedere tutto al vostro medico che siamo sicuri che vi fornirà delle informazioni dettagliate. Se però volete utilizzarlo semplicemente per la vostra alimentazione, sono tantissime le persone che lo consigliano e anche in questo caso vi raccomandiamo di chiedere prima consiglio al medico.