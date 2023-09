Tre grandi idee da utilizzare per i secchi di plastica che ancora non conoscevi

Vi sarà capitato di ritrovarvi con a casa vari secchi che siete tentati di buttare nell’immondizia. Ecco come riciclare i secchi di plastica.

Di seguito vi mostriamo tutorial corti che vi aiuteranno a rinnovare i vostri secchi e a riutilizzarli in casa modo utile e originale.

Riutilizza e di’ addio ai rifiuti

Vi sarà sicuramente capitato di ritrovarvi con a casa vari secchi che siete tentati di buttare nell’immondizia perché non sapete davvero che cosa farvene. Magari sono il residuo di quelli che contenevano la tinta per dipingere le vostre pareti. Oppure contenitori di giocattoli dove posavate gli oggetti che intrattenevano i vostri figli quando erano piccoli.

Anche oggi vi ritrovate magari con vari secchi di cui non sapete davvero che cosa farvele. Proprio per questo oggi vi mostriamo tre prassi davvero semplici e inimmaginabili. Vi tenteranno affinché rinnovate l’estetica di questi secchi e vi indurranno a riutilizzarli in un modo che davvero non vi aspettavate.

Siamo sicuri che la maggior parte dei vostri ospiti una volta che li vedrà non crederà ai suoi occhi e vi chiederà immediatamente come siete riusciti a rinnovarli in questi modo così peculiare e originale. Dopo avervi dato 2 idee geniali per riciclare vecchie bottiglie di candeggina, di seguito vi mostriamo tutorial corti che vi aiuteranno passo dopo passo a rinnovare i vostri secchi e a riutilizzarli in casa modo utile e stravagante.

La prima metodologia che vi sveliamo è quella nella quale dovrete procacciarvi una tela. Il materiale dovrà essere quello che più preferisci, ma noi ti consigliamo di acquistarla in juta. Tutto quello che dovrete fare è intrecciare le varie stoffe di juta in modo che potete ottenere la trama che più preferite. Potete attaccarla al secchio con la colla a caldo o con qualsiasi altro ingrediente collante che vi potete procurare con facilità.

Ora potrete utilizzare la stessa stoffa anche per coprire il coperchio del secchio, così otterrete un comodissimo contenitore dove potrete ad esempio aggiungere le tovaglie per gli ospiti e fargliele trovare direttamente in bagno in quanto il secchio si adatterà scrupolosamente alla estetica dei vostri servizi.

Come riciclare i secchi di plastica

Il secondo tutorial corto che vi illustriamo è effettivamente molto semplice e impiega invece delle trecce di tela: potete impiegare anche la lana o il cotone! Tutto quello che dovrete fare è intrecciare i filamenti in modo da dare vita a una o più trecce che poi potrete intrecciare intorno al secchio e attaccare sempre con la colla a caldo o con qualsiasi altro materiale collante.

Ricordate di farlo soltanto nella parte bassa del secchio in quanto la parte superiore andrà intagliata con le forbici. Infatti potete intagliare con le vostre forbici alcuni manici che vi permetteranno di sollevare in modo molto più agevole il vostro secchio. All’interno potrete conservare qualsiasi che cosa vi aggrada, ad esempio spagnolette di cotone che utilizzate per cucire e in generale tutti gli accessori da cucito.

Il terzo modo davvero semplice che vi mostriamo è quello nel quale invece non dovrete utilizzare nessun tipo di tela. Dovete invece dipingere il vostro secchio con il colore che più preferite. Potete ad esempio utilizzare colori pastello se credete che questi si abbinano meglio al vostro arredamento oppure colori più accesi per creare dei giochi di contrasto.

Potete decorare il vostro secchio come più preferite ad esempio con delle perline o con altre stoffe e utilizzarlo ad esempio come vaso per le vostre piante grasse da tenere sempre a vista all’interno della vostra casa. Sono tantissimi i modi che potete utilizzare per riciclare questi secchi piuttosto che gettarli. Noi ve ne abbiamo proposti tre ma vi consigliamo di dare spazio alla fantasia per realizzare il secchio personalizzato che più fa per voi.