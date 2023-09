Esplode una bombola di gas a Casarza Ligure (Genova), palazzina devastata: si temono vittime

La deflagrazione si è verificata questa mattina in una palazzina in via Sottanis a Casarza Ligure, provincia di Genova.

Al momento non si hanno notizie certe sulla presenza di persone nello stabile. Sul posto sono a lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, per scovare eventuali superstiti.

Esplosione a Casarza Ligure

Una violenta deflagrazione si è verificata questa mattina in uno stabile di via Sottanis, a Casarza Ligure, provincia di Genova. Una palazzina di diversi piani è stata completamente devastata a seguito dell’esplosione. Non è chiaro se al momento della deflagrazione vi fossero persone nello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare eventuali superstiti.

Sul posto anche il sindaco di Casarza, Giovanni Stagnaro. La strada di accesso allo stabile, che è ora sotto sequestro, è stata chiusa per consentire alle forze dell’ordine le operazioni di soccorso e di sgombero dell’area. L’esplosione è stata udita a diversi chilometri di distanza e molti vetri delle case vicini sono andati distrutti in conseguenza dello spostamento d’aria.

Notizia in aggiornamento