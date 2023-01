INPS, contributi gratis alle donne: ma devi avere questi importanti requisiti

L’INPS ha emanato un comunicato diretto, con contributi gratis alle donne solo se hanno questi requisiti importanti in particolare.

L’INPS ha deciso di facilitare la strada per prendere la pensione a tutte le categorie, soprattutto a chi ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa per determinati periodi. Il settore lavorativo è in forte competizione e i periodi non sono dei migliori, a volte ci si mette molto tempo a raggiungere una stabilità lavorativa. Ci sono persone che lavorano solo per un determinato periodo, cambiano oppure non possono affermarsi a causa di eventi diversi. Sono le situazioni personali che determinano il cammino di un lavoratore, spesso messo all’angolo: le donne in particolare possono subire determinati periodi di fermo per maternità o altro.

Contributi per le donne: a chi sono rivolti?

Lo Stato ha deciso di abbracciare le esigenze di tutti i lavoratori e fare in modo che possano riscattare i periodi che sono scoperti da contribuzione regolare. Si chiamano contributi a riscatto e coprono un certo onere come previsto dalla legge italiana vigente.

L’Ente ha quindi confermato di voler accreditare i vari contributi figurativi per i periodi in cui la donna ha dovuto interrompere la sua attività lavorativa. Questi sono indispensabili per andare a recuperare tutti gli anni che servono per andare in pensione, che possono essere relativi al congedo di maternità non svolto durante il periodo di lavoro.

Tutti i contributi che sono stati riconosciuti dalle mamme da parte dell’INPS sono stati studiati in cinque anni, dal momento in cui fanno la domanda di accredito. Ovviamente, per ottenere tutto questo è importante che si possa concorrere alle tipologie di contribuzione al pari dell’attività lavorativa da dipendente.

Accredito dei contributi: dettagli e particolarità

Stiamo quindi parlando delle donne mamme che hanno dovuto abbandonare per un determinato periodo di tempo il lavoro, senza poter ottenere il classico congedo di maternità come da legge vigente. L’accredito in questione è per i soggetti che sono iscritti al FPLD con tutte le forme che sono previdenziali e sostitutive.

Questo vuol dire che le donne lavoratrici potranno recuperare gli anni di fermo dovuti alla maternità e al congedo dalla stessa. Nello specifico, l’accredito è correlato ai 5 anni di contributi effettivi che si hanno al momento della domanda di accredito.

Le donne lavoratrici e mamme che sono interessate a tale domanda, dovranno presentare la documentazione e compilare il modulo presente sul portale web dell’ente. La domanda deve essere poi presentata all’INPS del territorio di competenza insieme alla certificazione di attestazione in merito alla nascita del bambino con tutti i dati anagrafici corrispondenti.

È sicuramente un’ottima occasione per tutte le mamme, che si sono dovute necessariamente fermare in un momento della loro vita dopo la nascita del loro bambino. L’INPS ha attuato questo strumento al fine di poter ottenere i contributi mancanti e permettere alle donne di andare in pensione.