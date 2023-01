Bonus 2000 euro dall’INPS, chi può accedere e in cosa consiste: le novità

INPS ha annunciato l’accredito del Bonus 2000 euro: ecco chi può accedere ed in cosa consiste. Scopriamo quali sono le novità previste dal bando.

In tempi di crisi e di inflazione il Governo è sceso in campo approntando una serie di aiuti e di Bonus a sostegno delle famiglie e dei lavoratori. L’INPS ha pubblicato un interessante Bando volto a sostenere le spese scolastiche ed universitarie. Il sistema tributario italiano permette di portare in detrazione dal 730 le rette scolastiche ed i canoni di affitto degli universitari fuori sede. Il Legislatore consente di portare in detrazione i costi sostenuti per I Master e per i Dottorati di Ricerca.

Bando INPS per ottenere borse di studio per Dottorati di Ricerca

INPS periodicamente concede borse di studio volte a sostenere i giovani nella carriera scolastica e professionale. Questo bando di studio concede contributi per Master e per i Dottorati di Ricerca per sostenere economicamente i giovani, che presentano l’istanza. Il bando pubblicato dall’INPS è rivolto ad una determinata platea di Dottorandi di Ricerca. Il Concorso prevede la possibilità di presentare una domanda per avere il diritto ad accedere alle borse di studio INPS.

Bonus 2000 euro dall’INPS: a chi è rivolto?

In data sette dicembre 2022 è stato pubblicato il bando rivolto ai Dottorandi di Ricerca in materia di sviluppo sostenibile, Industria 4.0, Welfare per il corrente anno accademico. Il Bonus 2000 euro è rivolto ai figli dei lavoratori dipendenti e pensionati della PA iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Il bando prevede l’erogazione di borse di studio a favore di determinati studenti dediti all’attività di studio e di ricerca, anche all’estero.

Bando Borse di Studio INPS per Dottorandi di Ricerca

Il bando pubblicato dall’INPS conferisce circa un centinaio di studio e di ricerca per i Dottorandi iscritti presso un Ateneo universitario italiano. I Dottorandi di ricerca devono essere iscritti ad un corso di Dottorato nel settore dell’innovazione, caratterizzato dal coinvolgimento delle aziende che svolgono le attività di produzione industriale.

Il bonus 2000 euro erogato dall’INPS è rivolto anche agli studenti iscritti ad un corso di Dottorato su tematiche welfare previdenziale e su topic dello sviluppo sostenibile. Per accedere alla borsa di studio pari a 2000 euro è necessario che il Dottorando svolga un periodo di studio e di ricerca presso Enti ed imprese che operano nel comparto di riferimento. Per conferire maggiore qualificazione all’attività formativa è necessario che il periodo di studio e di ricerca sia svolto all’estero.

Bonus 2000 euro INPS: come presentare la domanda?

Per richiedere il bonus 2000 euro INPS è necessario essere in possesso dei requisiti sopra indicati e presentare la domanda. L’istanza deve essere presentata direttamente all’Ateneo universitario presso il quale è iscritto lo studente. Le istanze devono essere presentate entro la data di scadenza prevista per ciascun bando.

Sul sito dell’INPS è possibile prendere visione dell’allegato del bando. Alla domanda il dottorando di ricerca deve allegare un’autocertificazione che dichiari di essere figlio di un dipendente o di un pensionato della Gestione Dipendenti Pubblici.