Si è spenta, all’età di 45 anni, Annie Wersching, attrice di The Vampire Diaries, 24 e The Rookie. Cordoglio dal mondo dello spettacolo.

Nota per il suo ruolo di agente dell’FBI nella serie 24 e quello di Tess nel videogioco The Last of Us, Annie Wersching è morta all’età di 45 anni, a causa di un cancro. Tanti i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo dello spettacolo e dai fan che mai si sarebbero immaginati di dover assistere alla morte di una stimata collega e di un’apprezzata attrice.

Annie Wersching: morta a 45 l’attrice di The Vampire Diaries

Annie Wersching, attrice americana di 45 anni, è morta di cancro. Alla donna è stato diagnosticato un cancro nell’estate del 2020, ma – ciononostante – l’attrice ha continuato a girare, interpretando la Regina Borg in Star Trecke Rosalind Dyer nella serie The Rookie.

Si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2009 nei panni di Renee Walker, agente dell’FBI, nelle stagioni 7 e 8 della serie TV 24, prestando poi la sua voce a quella di Tess nel videogioco The Last of Us, poi adattato, per il piccolo schermo, mediante la serie realizzata da HBO.

L’annuncio della sua morte, rilanciato dai media americani Variety e Associated Press, ha scatenato, fin da subito, il supporto alla famiglia della defunta attrice, da parte sia dei fan che dei colleghi.

“Il mio cuore è spezzato“, ha scritto in un tweet Neil Druckmann, creatore del videogioco The Last of Us. “Ti vogliamo bene Annie Wersching. Ci mancherai profondamente“, ha detto Abigail Spencer, che ha recitato con Annie Wersching nella serie Timeless, sullo stesso social network.

La carriera dell’attrice

Nata il 28 marzo 1977 a Saint-Louis, Missouri, dove è cresciuta, Annie Wersching è apparsa in dozzine di serie TV dall’inizio della sua carriera, cominciata nel 2002: tra queste, The Vampire Diaries, Runaways, Extant, Bosch e Hawaii 5-0.

Ha fatto la sua prima apparizione televisiva in Star Trek: Enterprise. Continua, poi, in Boston Legal, Cold Case, Supernatural e Streghe.

Nel marzo 2007, l’attrice ha ottenuto un ruolo ricorrente nella soap opera Hospital Central. Si fa conoscere meglio dal pubblico, nel 2009, grazie al suo primo ruolo importante nella serie 24, in cui interpreta l’agente dell’FBI, Renee Walker.

Passa, poi, alla serie NCIS, Rizzoli e Isles e Body of Proof. Ha preso parte al reboot di Dallas e appare in Castle.

Nella sesta stagione di The Vampire Diaries, interpreta Lily Salvatore, la madre di Damon e Stefan, i due eroi vampiri della serie.

Nel 2019 recita nuovamente con Nathan Fillion in diversi episodi della serie The Rookie. Oltre ai suoi numerosi ruoli nelle serie, è apparsa in due lungometraggi, Una settimana da dio nel 2003 e Intrighi di potere nel 2010.

Ha anche prestato la sua voce al personaggio di Tess nel videogioco The Last of Us uscito nel 2013, che è stato appena adattato in una serie. L’attrice era madre di tre figli, Freddie, 12 anni, Ozzie, 9 anni e Archie, 4 anni.