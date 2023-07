Segnalata a Napoli l’auto di Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa

Non si hanno più notizie di Brenda Cuomo da quasi 48 ore, la 23 enne scomparsa in provincia di Salerno dal primo pomeriggio di venerdì. Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che la sua auto sia stata segnalata nel centro di Napoli, in zona Salvator Rosa.

La ragazza, vive nella frazione di Capriglia, una frazione del comune di Pellezzano e lavora come commessa in un negozio della zona Est di Salerno. I familiari, nella serata di venerdì, non vedendola rincasare hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Brenda Cuomo

Non si hanno ancora notizie di Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni scomparsa in provincia di Salerno da venerdì pomeriggio. Secondo fonti attendibili, sarebbe stata rintracciata la sua auto, una Renault clio bianca, nel centro di Napoli, in zona Salvator Rosa.

La vettura, infatti, è stata segnalata poco dopo la mezzanotte della notte tra venerdì e sabato nella città partenopea. La madre, ha raccontato alle forze dell’ordine, di averla sentita l’ultima volta venerdì pomeriggio intorno alle 14.30 circa. La giovane sarebbe uscita di casa senza portare con se il suo smartphone.

I familiari hanno raccontato ai carabinieri, che il giorno della scomparsa non si sarebbe recata sul luogo di lavoro perché la sera prima avrebbe fatto molto tardi dopo una serata trascorsa con gli amici.

La testimonianza di amici e familiari

In attesa di nuovi aggiornamenti circa la scomparsa di Brenda Cuomo, la ragazza di 23 anni residente a Capriglia, gli inquirenti in queste ore hanno ascoltato parenti e amici per cercare di capire quali possano essere i motivi che hanno spinto la giovane ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

La madre ha raccontato di averla sentita l’ultima volta venerdì pomeriggio intorno alle 14.30. La ragazza è alta 1.60 per 45 chili, dalla corporatura esile e come segni particolari ha tatuaggi sulle braccia e uno più vistoso sulla spalla sinistra.

Secondo quanto raccontato agli investigatori la 23 enne si sarebbe allontanata da casa senza il proprio smartphone, uscendo da casa con la propria vettura, una Renault clio bianca, ritrovata nel centro di Napoli e il proprio portafoglio.

A detta dei genitori, la ragazza, non era fidanzata e non aveva problemi di droga o depressione. Dai carabinieri, in queste ore, sono stati ascoltati anche gli amici di Brenda Cuomo, i quali hanno riferito di averla vista nei giorni prima la scomparsa un po’ inquieta e preoccupata, come se qualcosa dentro di se la turbasse.