Il piccolo Tanmay Diyawar è caduto in un pozzo mentre stava giocando. Il dramma, che riporta alla memoria quello del piccolo Alfredino e di Rayan, è avvenuto nello Stato del Madhya Pradesh, in India.

Al momento sono in corso le operazioni di soccorso, ma scavare a quella profondità non è affatto semplice anche per la presenza di numerose pietre. Non si conoscono le condizioni del bambino, anche se si sta cercando di inviargli dell’ossigeno per garantirgli una possibilità di sopravvivenza. In India sono presenti numerosi pozzi artesiani che spesso – come in questo caso – vengono lasciati scoperti.

Bambino di 8 anni caduto in un pozzo artesiano

È corsa contro il tempo in India, nello Stato del Madhya Pradesh per salvare la vita al piccolo Tanmay Diyawar – 8 anni – precipitato in un pozzo profondo ben 17 metri. Stando alla prima ricostruzione fatta da alcuni testimoni presenti sul luogo della tragedia, sembra che il piccolo stesse giocando, quando è finito nel pozzo.

Le operazioni di soccorso sono in corso ormai da oltre un giorno, ma al momento non vi è neppure la certezza che il bambino sia ancora vivo. I soccorritori stanno cercando di inviargli dell’ossigeno, ma a quella profondità risulta particolarmente difficile, soprattutto per via della conformazione del pozzo, caratterizzato da pietre e fango.

Il papà del bimbo, Sunil Sahu, al quotidiano The Hindu ha raccontato tra le lacrime:

“Mia figlia di 12 anni lo ha visto e mi ha informato che era caduto nel pozzo. Ci siamo subito precipitati. Respirava e abbiamo ascoltato la sua voce”.

In India i pozzi artesiani sono molto diffusi e spesso vengono lasciati scoperti, tanto da essere una delle principali cause di morte dei bambini.