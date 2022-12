Mescola questi 2 ingredienti e guarda il risultato: risparmierai soldi

Due ingredienti di facile reperimento che sicuramente avrai anche tu in casa, ti aiuteranno a risparmiare un bel po’ di soldi! Scopri cosa accade mescolandoli!

Oggi vogliamo parlarti dell’azione combinata di due ingredienti che avrai sicuramente anche tu in casa e che se mescolati insieme ti posso garantire un risultato straordinario. Ti servirà semplicemente un panetto di sapone Alga e borotalco.

Cosa succede se li uniamo? Il risultato ti sorprenderà sicuramente. Il sapone Alga è reperibile in tutti i supermercati e negli shop dedicati alla cura e alla pulizia della casa. Stessa cosa anche il borotalco.

Il primo ingrediente che abbiamo menzionato, è un sapone molle, perfetto da utilizzare sia per il bucato a mano che per quello in lavatrice. Il suo odore è poi piacevolissimo.

Il borotalco invece, polvere leggerissima di colore bianco e dal profumo caratteristico, si ricava da un minerale. Ha proprietà sbiancanti, traspiranti e assorbenti grazie anche all’acido borico da cui è composto. Sapevi che si può utilizzare anche in caso di lesioni e ferite per via delle sue proprietà lenitive e antisettiche?

Scopriamo insieme cosa succede se mescoliamo insieme questi due ingredienti dalle proprietà semplici ma al contempo straordinarie.

Perché mescolare sapone Alga e borotalco

È impossibile che nella tua casa manchino sapone Alga e borotalco. Se anche fosse, si tratta di due ingredienti di facilissimo reperimento che ti consigliamo di provvedere subito ad acquistare. Per quale motivo? Scopriamolo.

Mescolare insieme questi due ingredienti può aiutarti a creare una “lozione magica” che farà splendere le tue superfici e che renderà brillante la tua cucina.

Preparati a dire addio al piano cottura opaco e macchiato, ciò che sarai in grado di creare tu stesso con solo questi due ingredienti, cambierà la tua vita e migliorerà il tuo modo di fare le pulizie.

Che cosa ti occorre fare? Dunque, per realizzare questo elisir di pulizia, i passaggi da seguire sono facilissimi. Innanzitutto, procurati una saponetta di Alga che dovrai accuratamente tagliare in tanti pezzettini di medie e/o piccole (ma non troppo) dimensioni.

In una vaschetta o in un contenitore di plastica abbastanza capiente, spargi del borotalco alla base e inizia poi a creare delle palline con il sapone Alga precedentemente spezzettato. Posiziona poi le palline che hai creato nel contenitore nel quale avrai riposto il borotalco.

Consiglio: tra una pallina e l’altra, non dimenticare di spolverare un altro po’ di borotalco in modo che la polvere bianca possa evitare di fare attaccare tra di loro le palline di sapone. Tutto qui.

La “pozione” casalinga è pronta. Per utilizzarla, ti basterà sciogliere una pallina di sapone Alga, all’occorrenza, in una bacinella con acqua tiepida. Utilizza poi una spugnetta, di quelle classiche da cucina, impregnandola nella soluzione che si è venuta a creare: inizia a pulire!

Passa questa miscela sul piano cottura, sull’acciaio e anche sui vetri: vedrai che l’opacità e le macchie scompariranno in un batti baleno. Che cosa è in grado di conferire lucentezza e splendore alle tue superfici?

Sicuramente, buona parte del lavoro lo fa il sapone Alga che è formato da olio di cocco e glicerina, due elementi che uniti insieme faranno risplendere ogni cosa. Il sapone Alga ha delle proprietà fantastiche.

Esso viene utilizzato non soltanto per il bucato ma anche per disinfettare per esempio il WC dato che ha delle proprietà anticalcare. Unito al borotalco, poi è un ottimo brillantante: per l’acciaio fa miracoli. Lo sapevi che lo puoi utilizzare anche per pulire il tagliere? Toglierà ogni residuo di cibo o macchia.

Ti sveliamo anche un’altra piccola chicca: il sapone giallo è in grado anche di rimuovere le macchie sui vestiti. Le sue proprietà, col borotalco, si moltiplicano. Parliamo poi del risparmio economico: in questo modo avrete un prodotto multiuso per tanto tempo a vostra disposizione.