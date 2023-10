L’incidente è avvenuto questa mattina in un cantiere della linea metropolitana a Napoli, in via Giaime Pintor.

La vittima sarebbe stata investita da un furgone. Sul posto polizia e sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente sul lavoro a Napoli

Un operaio di 60 anni è morto questa mattina a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere della linea metropolitana a Napoli, in via Giaime Pintor. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima sarebbe stata investita da un furgone. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato, che si stanno occupando dei rilievi, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento.