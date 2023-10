Nuovo sbarco di migranti nella notte a Lampedusa

Nuovo sbarco di migranti questa notte sull’isola di Lampedusa, al molo di Favaloro sono sbarcate 46 persone a bordo della motovedetta delle Fiamme gialle. L’imbarcazione era partita dalla Libia e a bordo c’erano persone di diversa nazionalità, tra di loro anche un bambino.

Diversi gli sbarchi avvenuti nella notte tra il 3 ottobre e il 4 ottobre, Lampedusa ha accolto in totale 254 migranti arrivati in quattro differenti sbarchi. Tutti sono stati trasferiti presso l’hotspot presente nell’isola. È previsto che oggi 63 migranti lasceranno l’isola a bordo di una nave diretta ad Agrigento, saranno scortati dalla Polizia e fatti salire sulla nave Sansovino.

Ancora sbarchi a Lampedusa, nella notte arrivati altri 46 migranti

Questa notte a Lampedusa c’è stato un nuovo sbarco di migranti, sono in totale 46 le persone arrivate tra di loro c’è anche un bambino.

Sono arrivati a bordo della motovedetta delle Fiamme gialle e sbarcati al molo di Favaloro, il barchino su cui stavano attraversando il Mediterraneo è stato individuato e accompagnato dall’ong Nadir.

I 46 migranti provengono da nazioni differenti, alcuni di loro sono dell’Egitto, altri del Bangladesh, e poi ce ne sono alcuni che provengono dalla Siria e dal Pakistan.

Da quanto ricostruito dalle autorità il barchino sui cui viaggiavano i 46 migranti è partito dalla Libia, precisamente dal porto di Zuara.

Oggi 63 migranti lasciano l’hotspot di Lampedusa

Se alcuni arrivano sull’isola altri la lasciano, è previsto infatti che oggi, 5 ottobre 2023, saranno 63 i migranti che lasceranno l’hotspot di Lampedusa.

Attualmente al centro che si trova nella contrada Imbriacola sono 125 gli ospiti, tra di loro ci sono 21 minori che non sono accompagnati da nessun adulto.

63 di questi ospiti lasceranno l’hotspot, verranno scortati dalla Polizia al porto per farli imbarcare sulla nave Sansovino che si dirigerà a Porto Empedocle che si trova ad Agrigento.

Questo di questa notte non è stato l’unico sbarco avvenuto in questi giorni, infatti per tutta la notte tra il 3 ottobre e il 4 ottobre sono arrivati diversi migranti nell’isola.

Ci sono stati in tutto quattro sbarchi per un totale di 254 migranti accolti a Lampedusa. Tutti e 254 sono stati accorti presso l’hotspot presente nel territorio.

Nel primo sbarco avvenuto c’erano 98 migranti, nel secondo invece 59, nel terzo ce ne erano 43 e nell’ultimo 54 migranti.

Non solo Lampedusa è interessata dagli sbarchi dei migranti, ma diverse località anche della costa dell’Isola siciliana sono state interessate dagli sbarchi.

A Marettimo, che fa parte dell’arcipelago delle Egadi, sono giunti 29 tunisini che sono poi stati traferiti a Trapani. Invece a Pantelleria diversi sbarchi sono avvenuti dal 01 ottobre a ieri, 04 ottobre 2023, per un totale di 282 migranti accolti.

A Massa Carrara sono giunti 176 migranti, tra di loro circa 90 minorenni, quest’ultimi sono arrivati a bordo della nave ong Open Arms.

Un’altra imbarcazione è giunta invece a Capo Passero con a bordo 37 migranti, erano partiti dalla Libia, sono poi stati trasferiti ad Augusta e al momento è stato fermato un cittadino di nazionalità egiziana, nella città di Siracusa, ritenuto di essere lo scafista che li ha portati sulle coste italiane.