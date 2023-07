Incidente stradale in Gallura, morte due donne

Un terribile incidente stradale è avvenuto in Puglia, in Gallura. Uno schianto frontale tra due auto e le donne che erano a bordo sono decedute sul colpo. Vediamo insieme cosa è successo.

All’interno delle auto coinvolte nell’incidente c’erano un uomo e tre donne, le persone che sono, poi, rimaste ferite sono state immediatamente trasportate in ospedale.

Gallura, scontro frontale fra due auto

Uno schianto frontale fra due auto che ha portato alla distruzione delle stesse ed alla morte di due donne. Questo è il terribile bilancio che si è avuto dell’incidente sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu nel territorio di Palau, in Gallura.

Stando alla primissima ricostruzione portata avanti dalle Forze dell’ordine, ancora non sono del tutto chiare le cause dell’incidente. Le due auto si sono scontrate frontalmente e sono andate completamente distrutte. Uno dei due veicoli, sbalzato dallo schianto violento, è andato addirittura a finire sul guardrail.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di stanotte. Immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, hanno impiegato più di due ore per estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate delle auto. In una vettura c’era un uomo, mentre nell’altra vi erano tre donne. Due di esse non ce l’hanno fatta, sono morte sul colpo, mentre l’uomo e l’altra donna sono rimasti gravemente feriti e, per questo motivo, trasportati con urgenza all’ospedale.

La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. La ricostruzione che le Forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco, non è ancora del tutto chiara, così come anche la dinamica di quanto è accaduto. Tanto che sono state necessarie, come dicevamo, ore per estrarre i corpi delle persone rimaste incastrate nelle lamiere delle auto, quanto anche per dare avvio ai rilievi che permettessero di dare una dinamica, anche se approssimativa, di quanto è successo.

Due donne sono morte sul colpo

Lo scontro frontale è stato violentissimo e le due auto si sono letteralmente accartocciate, tanto che una di esse è andata, addirittura, a finire sul guardrail che costeggia la strada statale stessa. Come dicevamo, l’incidente è avvenuto intorno all’una di questa notte e ci sono volute per ben due ore ai soccorritori per estrarre i corpi dalle auto.

Due donne sono morte sul colpo, mentre un uomo e un’altra donna sono rimasti gravemente feriti e, per questo motivo, trasportati con urgenza in ospedale dove sono ancora ricoverati. Le donne che sono morte nello schianto sono due turiste originarie di Frosinone ed erano a bordo di una Lancia Y insieme ad un’altra donna, che è rimasta gravemente ferita.

Nell’altra auto coinvolta nello scontro, invece, una Toyota Yaris, a bordo vi era un uomo, anche lui rimasto gravemente ferito e ricoverato in ospedale.