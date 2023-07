Donna sequestrata e violentata a Viterbo per due giorni

Un racconto shock quello che una donna di 30 anni, a Viterbo, ha raccontato ai sanitari che l’hanno soccorsa quando si è recata in ospedale. La storia di una violenza durata per ben due giorni.

La donna, infatti, ha raccontato di esser stata sequestrata e violentata per due giorni. Cerchiamo di capire insieme cosa le è successo.

Viterbo, ragazza violentata

Ha raccontato di esser riuscita a liberarsi e, poi, si è recata all’ospedale in evidente stato di shock e con tutti i vestiti laceri. Tristemente protagonista di questa orribile vicenda una donna di origini sudamericane di 30 anni. ha denunciato di esser stata sequestrata e violentata per ben due giorni da due uomini.

Il suo racconto è partito dalla motivazione per la quale era arrivata a Viterbo, ovvero quella di fare visita ad una sua amica e qui, in stazione, ha incrociato due uomini. Sono stati proprio questi due a obbligarla a salire in auto e a portarla in un’abitazione. Qui sarebbe avvenuta la violenza e qui sarebbe stata segregata per due giorni.

Solo con la forza di volontà è riuscita a liberarsi e a fuggire, recandosi in ospedale in evidente stato di shock e con tutti i vestiti laceri. Qui, ai medici che l’hanno soccorsa e ai Carabinieri ha raccontato la sua vicenda e tutto ciò che le era successo. La donna ha descritto di esser arrivata in treno a Viterbo per far visita ad una sua amica che era in città.

Qui due uomini l’avrebbero adocchiata ed intercettata. Allorchè l’hanno costretta a salire, dopo averla portata in una zona appartata della stazione, su di un’auto e l’hanno, poi, contro la sua volontà, portata in un’abitazione. Qui l’hanno sequestrata per due giorni e violentata.

Stando al suo racconto, la 30enne, approfittando di un momento di assenza dei due che l’avevano sequestrata, sarebbe riuscita ad uscire dall’appartamento, ad arrivare in strada e a chiedere aiuto ad alcuni passanti. Da lì, poi, l’arrivo in ospedale e il racconto tragico fatto ai sanitari e, poi, anche agli uomini dell’Arma dei Carabinieri di Viterbo che, ora, stanno indagando sull’accaduto.

Ciò che ha fatto insospettire ancora di più è quando la donna si è recata in ospedale con i vestiti laceri ed in evidente stato di shock. Poi il racconto della violenza che ha subito per due giorni da parte di queste due persone che l’hanno adescata in stazione. Ora sono in corso le indagini e, soprattutto, le ricerche delle due persone che hanno sequestrato e violentato la 30enne. Anche se ci sarebbero vari punti non chiari, al momento, nel racconto della ragazza.