Incidente stradale a Marone, tir finisce in una scarpata: disperso l’autista | È stato sbalzato per 60 metri

Traffico in tilt lungo la strada provinciale 510 a Marone, nel bresciano, dove questa mattina è avvenuto l’incidente.

Il camionista, per evitare l’impatto con un’auto, avrebbe sterzato e sarebbe finito nella scarpata che costeggia l’arteria stradale. Nell’impatto con la roccia, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Incidente a Marone: camion finisce in una scarpata

Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 510 a Marone, in provincia di Brescia. Un camionista, nel tentativo di evitare l’impatto con una vettura, proveniente in direzione opposta, ha sbandato, finendo in una scarpata. Una discesa di oltre 60 metri, durante la quale è stato sbalzato dall’abitacolo. Sono tuttora in corso le ricerche dell’uomo. Caos non solo sulla provinciale, ma anche sulla linea ferroviaria Brescia-IseoEdolo, che si trova al di sotto della scarpata ed è stata invasa dai detriti del camion.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale, diverse ambulanze e l’elisoccorso arrivato da Milano.

Notizia in aggiornamento.