Approvato alla Camera il reato di omicidio nautico, presto sarà legge

La Camera ha approvato il progetto di legge presentato da Fratelli di Italia con 268 voti a favore e uno contrario che prevede il reato di omicidio nautico. Il reato scatta nel momento in cui un individuo alla guida di un’imbarcazione causa la morte di qualcuno, il rischio è fino a 7 anni di carcere.

La pena può subire delle aggravanti in caso si riscontri che il conducente sia in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti, privo di patente nautica o privo di assicurazione per l’imbarcazione. La pena detentiva arriva a 18 anni nel caso in cui si causa la morte di più persone. Diverse le aggravanti previste ma non scatta l’arresto nel caso in cui il conducente si fermi immediatamente a dare soccorso o si mette subito a disposizione della polizia giudiziaria.

Approvato il progetto di legge sul reato di omicidio nautico

Le pene previste dal progetto di legge

La pena minima prevista per chi commette il reato è di 7 anni, che come abbiamo visto può aumentare se ci sono aggravanti.

La pena può essere ridotta fino a metà di quella prevista dalla legge se la causa del decesso non è da imputarsi solamente al conducente dell’imbarcazione.

Ma la pena può anche arrivare a 18 anni se con la propria condotta criminosa si provoca la morte di più persone.

L’aumento di pena è previsto anche nei casi in cui, colui che era alla guida dell’imbarcazione scappi dopo l’incidente, in questi casi viene aumentata di circa un terzo ma può arrivare anche a due terzi della pena prevista regolarmente.

La stessa norma prevede una pena di 3 anni di carcere per chi procura lesioni gravi o gravissime ad un individuo mentre è alla guida di un’imbarcazione violando quanto previsto dalla legge in materia di navigazione marittima o navigazione interna.

All’interno del decreto legge sono previsti anche tutti i provvedimenti che si possono attuare nel caso di arresto in fragranza di reato.

L’arresto non è previsto se il conducente dell’imbarcazione si ferma subito al momento dell’incidente o si appresta a dare i soccorsi necessari, o si mette a disposizione immediatamente della polizia giudiziaria.