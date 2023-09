Incidente a Palermo: 69enne travolto e ucciso da un’auto

Incidente mortale nella serata di ieri – domenica 10 settembre – a Palermo. La vittima è un uomo di 69 anni, Emanuele Leto. Stando ai primi riscontri, l’uomo sarebbe stato travolto da una vettura mentre stava percorrendo a piedi via San Filippo. Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 24 anni, che si è fermato per prestare i primi soccorsi. L’impatto è stato violentissimo, e per il 69enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia municipale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti per accertare se Leto stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.