Incendio in un appartamento a Monteverde (Roma), una vittima

Incendio a Monteverde: una vittima

È di una vittima il bilancio dell’incendio divampato la notte scorsa in un appartamento al piano terra in via Saffi, in zona Monteverde a Roma. Come riferisce l’Adnkronos, l’allarme è scattato alle 4:30 di questa mattina. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, per il quale non c’era ormai più nulla da fare. I pompieri hanno spento le fiamme anche dal tetto del palazzo, ma l’abitazione in cui è divampato il rogo è stata dichiarata inagibile.