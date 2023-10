Lo spagnolo della Ducati Pramac ha centrato la pole position davanti a Luca Marini e ad Aleix Espargarò.

Al secondo posto si è piazzato Marco Bezzecchi.

George Martin conquista la pole position

George Martin ha conquistato la pole position nel Gran Premio della Thailandia, classe MotoGp. Martin ha centrato il primo posto in griglia in 1:29.287. Prima fila anche per Luca Marini (ritardo di 0.138) e Aleix Espargaro (ritardo 0.174). Sesto Francesco Bagnaia, con un ritardo di 0.240.

Ultimo posto per Enea Bastianini.