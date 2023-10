Incendio in discoteca a Murcia: oltre 13 le vittime e 15 i dispersi

Oltre le 13 vittime dell’incendio di Murcia. Un discoteca la scorsa notte è stata avvolta dalle fiamme: 4 feriti e 15 dispersi.

Quattro persone intossicate, almeno 13 vittime e 15 dispersi. Un bollettino tragico quello che arriva dal Teatre di Murcia, una discoteca che la scorsa notte è stata avvolta dalle fiamme alle 6 del mattino. Bilancio, secondo le autorità spagnole, ancora provvisorio.

A fuoco la discoteca Teatre di Murcia: almeno 13 le vittime

Sale a 13 il conto delle vittime dopo l’incendio della scorsa notte di Murcia. La famosa città universitaria che ogni anno ospita migliaia di studenti si è svegliata stamattina con un tragico bilancio dopo che la discoteca Teatre era stata avvolta dalle fiamme intorno alle 6 di mattina.

Le autorità spagnole hanno parlato di bilancio ancora provvisorio però, visto che risultano ancora 15 le persone con cui si sono persi i contatti. Oltre ai dispersi, ci sono 4 persone intossicate. La discoteca si trova nella zona commerciale ricreativa di Las Atalayas, nota per la presenza di diversi locali notturni.

I soccorsi sono arrivati sul posto pochi minuti dopo l’incendio, riuscendo a spegnere le fiamme. Poi i vigili del fuoco si sono recati all’interno della discoteca, per aiutare le persone rimaste intrappolate nei locali. Le fiamme hanno raggiunto anche il piano terra di altri due locali, il Golden e La Fonda Milagros, provocando il crollo del soffitto sulla gente che si trovava al suo interno.

Le forze dell’ordine stanno continuando con le ricerche e con i lavori della messa in sicurezza del perimetro interessato, come riporta El Pais. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme intorno alle 8 del mattino.

Incendio scoppiato per motivi ancora da chiarire, secondo le autorità spagnole, mentre la portavoce del Teatre María Dolores Abellán ha fatto sapere di recente che le fiamme sarebbero partite invece da La Fonda. Durante le indagini è emerso che una famiglia stava festeggiando nel locale una festa di compleanno.

Ai giornalisti la discoteca Teatre ha fatto sapere che tutte le vittime, quando il numero era ancora fermo a 9, si trovavano al momento dentro il locale La Fonda quando è scoppiato l’incendio; informazione successivamente confermata dalla Policia Nacional. Altri testimoni hanno riferito che le persone presenti al piano terra della discoteca hanno potuto lasciare il posto senza difficoltà.

La testimonianza di un padre di una vittima: “Sto per morire”

Una tragedia, come riportano i maggiori quotidiani spagnoli nella giornata di oggi. E una delle testimonianze ha particolarmente colpito chi sta seguendo la vicenda in queste ore. Si tratta della testimonianza del padre di una delle vittime, una giovane, morta tra le fiamme. L’uomo davanti ai cronisti ha prima dato informazioni su quei momenti concitati, quando durante la notte la discoteca aveva iniziato a bruciare. Poi tirando fuori il cellulare ha raccontato ai giornalisti che la figlia era riuscita a mandare un messaggio vocale alla madre. Il padre della vittima ha dunque avvicinato il cellulare ai microfoni per fare sentire le ultime parole della figlia. Dallo smartphone si sente una voce spaventata, tanto rumore, poi le parole: “Voy a morir“. “Mamma ti amo, sto morendo”.

Tanti testimoni hanno raccontato quegli attimi di panico, tra le urla della gente. La luce sarebbe saltata, come racconta chi si trovava sul posto, alimentando ancora di più il panico di chi stava tentando di uscire. Le immagini dei media locali hanno mostrato in mattinata una schiera di giovani riversatisi per strada, arrivati dalle discoteche della zona, mentre ancora dai locali colpiti dall’incendio usciva una nube di fumo.

La polizia intanto non ha escluso la possibilità di ulteriori vittime, mentre le unità specializzate della questura di Murcia stanno continuando con le indagini per fare luce sulle cause dell’incendio.