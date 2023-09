In vacanza a Porto Cervo, ordinano 2 caffè e 2 bottigliette d’acqua: ecco il conto

Vacanza a Porto Cervo, il conto ricevuto da due turisti è altissimo. Ecco quanto hanno dovuto pagare per 2 caffè e 2 bottigliette d’acqua. Arriva la denuncia social.

Le località balneari italiane sono tra le più costose d’Europa. Una vacanza in Sicilia o in Sardegna può diventare indimenticabile non solo per le bellezze naturalistiche dei luoghi ma anche per i prezzi troppo alti da sostenere durante la permanenza. Vogliamo raccontarvi cosa è successo a questi due turisti romani che si sono visti recapitare un conto da denuncia: ecco quanto hanno pagato 2 caffè e 2 bottigliette d’acqua.

Scontrini assurdi e turisti furibondi: cosa sta succedendo

Continua la saga degli scontrini assurdi che questa estate ha reso la nostra bella Italia la nazione più chiacchierata d’Europa per una ragione in particolare: conti troppo alti in locali, caffetterie e ristoranti.

A lamentarsi soprattutto gli stranieri che si sono ritrovati a pagare anche 6 euro per un caffè consumato al tavolo. Accade in Sardegna, a Cagliari per la precisione, dove in una storica caffetteria della città, una tazzina di caffè è stata fatta pagare 6 euro.

In realtà, nelle caffetterie più antiche o in quelle che affacciano su piazze famose, i prezzi sono tutti così alti. Anche ordinare un caffè a Piazza Navona può diventare un lusso: 5 euro la cifra che potreste dover pagare.

Per non parlare poi di voci extra che furbamente vengono aggiunte sullo scontrino e che fanno gridare alla vergogna. In Campania, in un lido molto conosciuto della località di Bacoli, ad una mamma è stato addebitato il pagamento di 1 euro per aver chiesto agli chef in cucina di riscaldare il brodo della figlia. Assurdo.

Anche quello che è accaduto a questi turisti romani sembra difficile da credere ma vi garantiamo che si è verificato per davvero. Questa la cifra chiesta per 2 caffè e 2 bottigliette d’acqua a Porto Cervo.

Vacanza a Porto Cervo, conto da capogiro per due turisti

Ferie rovinate dai prezzi esagerati: due turisti non ci stanno e decidono di denunciare. È accaduto solo pochi giorni fa ma questa notizia ha già fatto il giro di tutta Italia.

Una vacanza a Porto Cervo si conclude negativamente per una coppia che si è ritrovata a pagare un conto stellato in un bar. Sapete quanto è stato loro chiesto per 2 caffè e 2 bottigliette d’acqua? Ben 60 euro! Incredibile da credere, vero?

I due turisti hanno raccontato la loro disavventura prima sui social e poi al Corriere della sera che ha raccolto la loro incredibile testimonianza. Come è possibile che acqua e caffè possano costare così tanto?

Non è una giustificazione certamente, la località. Sappiamo che la Sardegna è una meta molto costosa e ancora di più lo è Porto Cervo, la zona più trendy, quella visitata da magnati, ricchi e personaggi famosi, nazionali e internazionali.

Il prezzo assurdo chiesto da un bar di un albergo ai due vacanzieri è stato giustificato come una “incredibile esperienza” con riferimento al caffè che, a quanto pare, doveva essere davvero speciale per costare così tanto. Indignazione e rabbia quella dei turisti che si ritrovano con scontrini assurdi e cifre vergognose da pagare.