Barbara D’Urso spiazza i social: “Mi trasferisco a Londra per un po’”

Annuncio inaspettato di Barbara D’Urso, che sui social ha voluto informare i fan della prossima avventura che l’attende. La conduttrice passerà il prossimo periodo a Londra.

Un calcio al passato e un nuovo inizio: così Barbara D’Urso ha reagito alla messa in onda della nuova stagione di Pomeriggio 5, la prima senza di lei, che l’ha condotto per 15 anni. L’attrice e conduttrice ha messo alla prova la sua proverbiale paura per gli aerei e si è imbarcata su un volo diretto a Londra, capitale britannica, dove ha annunciato che risiederà per un certo periodo di tempo. Lo ha comunicato lei stessa alcune ore fa sui suoi profili social, scatenando la reazione degli utenti, divisi su questa decisione.

Barbara D’Urso, la conduttrice si trasferisce a Londra. Il motivo

L’artista partenopea ha pubblicato una foto che la vede sorridere raggiante con dei quotidiani stranieri sottomano, mentre si accinge a varcare la soglia di un edificio. Lo scatto è apparso su Instagram e Twitter X poche ore fa, accompagnato da una didascalia che non lasciava spazio a dubbi su cosa stesse facendo.

Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore❤️ pic.twitter.com/rC0LZYNYma — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) September 5, 2023

“Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore” aveva scritto appena un giorno fa Barbara sui social, alludendo a un viaggio in aereo che l’avrebbe portata ad iniziare una nuova sfida.

E così è stato. È probabile che la conduttrice sia volata a Londra per studiare l’inglese, magari in vista dei nuovi progetti ai quali aveva accennato proprio pochi giorni fa. Per ora non è dato saperlo, sebbene la sua partenza sia coincisa proprio con quella di Pomeriggio 5, affidato da quest’anno a Myrta Merlino che ha debuttato ieri.

Pomeriggio 5, l’esordio di Merlino fa registrare ottimi ascolti

La giornalista napoletana ha debuttato ieri su Canale 5, conducendo la prima puntata del nuovo “corso” di Pomeriggio 5, e i numeri sono incoraggianti, anche se bisognerà capire se riuscirà a spuntarla su Alberto Matano che tornerà in onda la settimana prossima.

Il contenitore pomeridiano Mediaset ha fatto registrare il 21,4% nella prima parte e il 19,4% nella seconda, battendo di misura Estate in Diretta, che invece si è fermato al 14,2%. Tuttavia, bisogna considerare la grande aspettativa e curiosità che nei giorni scorsi c’è stata per il debutto di Merlino, e non è detto che questi numeri, che hanno superato nettamente le edizioni di D’Urso, rimangano costanti.

La prima puntata di Pomeriggio 5 è stata molto commentata sui social, dove parecchi utenti hanno rimpianto la conduzione di “Carmelita” e ne hanno richiesto a gran voce il ritorno. Inoltre a tanti non è piaciuto il nuovo studio e il ritmo, ritenuto troppo lento e monotono.

Non è piaciuto inoltre il gobbo bene in vista durante le riprese della trasmissione e un certo tono melodrammatico utilizzato a tratti da Myrta, che ai più ha ricordato molto proprio quello usato anche da Barbara, quest’ultima da lei ringraziata per aver condotto le precedenti 15 edizioni.

Altri, invece, hanno apprezzato la sobrietà della giornalista e lo stile che ha imposto, oltre all’avere riportato in studio il pubblico e ospiti di pregio come Claudio Amendola, intervenuto ieri in diretta.