In una diretta su Instagram, Ferragni ha detto che non andrà più a Sanremo

A partire dalle 24 di ieri, il nuovo disco di Fedez, Disco Paradise, è disponibile e per l’occasione ha tenuto una diretta con Ferragni, che ha fatto una dichiarazione piuttosto drastica su Sanremo. L’influencer ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di tornarci, perlomeno non con il marito, visto e considerato quanto accaduto durante l’ultima edizione. La coppia ha attraversato un periodo di crisi, subito dopo la fine della kermesse, proprio a causa delle “uscite” del rapper, che ha tolto di fatto visibilità alla consorte. Un dietro le quinte che i fan potranno vedere nello speciale della docu-serie di Prime Video The Ferragnez a settembre.

Il nuovo disco di Fedez ft Articolo 31 e Annalisa, Disco Paradise, è disponibile dalla mezzanotte di ieri, e per l’occasione il cantante ha tenuto una diretta poco prima del lancio a cui ha partecipato anche la moglie Chiara Ferragni. La coppia ha risposto alle domande degli utenti di Instagram, e uno di loro ha chiesto se hanno intenzione in futuro di tornare sul palco dell’Ariston assieme. L’influencer cremonese è stata lapidaria, rispondendo con un deciso no. A quanto pare, l’esperienza di quest’anno è stata sufficiente per farle capire come sia meglio non “tirare la corda” ed evitare motivi di tensione con il partner.

Non avrebbe potuto essere più diretta di così, Chiara Ferragni, che ieri sera ha risposto a qualche domanda dei fan su Instagram, nel corso di una diretta tenuta dal marito Fedez per il lancio di quello che quasi con sicurezza diventerà il suo ennesimo tormentone estivo, ovvero Disco Paradise.

Lo scorso 18 maggio, inoltre, è uscita la seconda stagione della docu-serie The Ferragnez, le cui ultime tre puntate sono diventate disponibili proprio oggi, con uno speciale dedicato invece all’esperienza sanremese di Chiara, che andrà in onda a settembre. E proprio mentre stavano parlando della kermesse un utente ha domandato se avessero intenzione di tornare un’altra volta assieme a Sanremo.

È a questo punto che Ferragni ha detto senza mezze misure: “A Sanremo con lui? Mai più!” ha esclamato Chiara. A quanto pare, quindi, ci sono ancora degli strascichi di quanto successo durante la serata finale del Festival, quando Fedez si baciò sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical.

E dire che invece il direttore artistico della manifestazione, nonché conduttore, Amadeus, aveva speso belle parole sulla sua esperienza come co-conduttrice, al punto, secondo i rumor, di averle chiesto di tornare anche per l’anno prossimo, questa volta per tutte e cinque le serate.

Per ora, tuttavia, Chiara avrebbe declinato l’offerta, anche se non è detto che potrebbe cambiare idea nei prossimi mesi. Il conduttore veronese, tuttavia, avrebbe già in mente una sostituta: si tratterebbe di Annalisa, cantante che ultimamente pare non sbagliarne una, presente in tutte le radio con la sua hit Mon Amour e ora anche con il singolo di Fedez, che già si candida ad essere il tormentone di questa estate 2024.