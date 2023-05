Cosa sta succedendo davvero nei rapporti tra Israele, Stati Uniti e Iran

La polizia israeliana ha arrestato due manifestanti che hanno partecipato alle proteste dei soldati riservisti contro il primo ministro Netanyahu. I manifestanti hanno esposto bandiere israeliane e statunitensi e hanno accusato il premier di allontanarsi dal principale alleato del paese, nonostante l’Iran, acerrimo nemico di Israele, stia cercando di ottenere armi nucleari. I due manifestanti sono stati portati in custodia per essere interrogati.

Le forze dell’ordine hanno respinto diverse centinaia di manifestanti del gruppo Brothers in Arms che si erano radunati vicino alla residenza del primo ministro Netanyahu a Gerusalemme e avevano ignorato le istruzioni per liberare la strada. La polizia ha affermato di aver arrestato due manifestanti e di averli portati per essere interrogati.

Le proteste dei riservisti contro Netanyahu e per mettere in luce la minaccia iraniana

Durante le proteste dei soldati riservisti contro Netanyahu, i manifestanti hanno sollevato preoccupazioni sulla relazione tra Israele e gli Stati Uniti, affermando che Netanyahu sta prendendo le distanze dal principale alleato del paese, nonostante l’Iran stia cercando di ottenere armi nucleari.

È interessante notare che il primo ministro israeliano non è stato ancora invitato dalla nuova amministrazione americana per una visita ufficiale negli Stati Uniti, da quando ha formato la sua coalizione di partiti di destra, religiosi e di estrema destra alla fine dello scorso anno.

Inoltre, gli Usa hanno espresso preoccupazione per i commenti di elementi di estrema destra del governo israeliano e per la prevista revisione della magistratura da parte della coalizione, che ha provocato mesi di proteste settimanali di massa, tra cui quelle del gruppo Brothers in Arms.

Il governo israeliano sostiene che la revisione della magistratura è necessaria per limitare l’eccessiva invadenza dell’Alta Corte. I critici sostengono che ciò priverebbe la corte della sua capacità di agire come controllo ed equilibrio contro la Knesset, danneggiando il carattere democratico dello stato di Israele.

La situazione politica in Israele è complessa e le divergenze interne sono evidenti anche nelle proteste dei soldati riservisti contro il primo ministro Netanyahu. È importante che il governo ascolti le preoccupazioni dei suoi cittadini e lavori per risolvere le questioni che alimentano le proteste, inclusa la questione della revisione della magistratura.

È importante che Israele e gli Stati Uniti lavorino insieme per rafforzare la loro alleanza strategica e per affrontare le sfide comuni nella regione, tra cui quella rappresentata dall’Iran.

La democrazia e il dialogo sono fondamentali per la stabilità politica e la pace sociale in Israele e nella regione del Medio Oriente. Nonostante Netanyahu abbia sospeso la legislazione per la riforma concordata con l’opposizione, il primo ministro ha annunciato mercoledì che porterà avanti la scossa giudiziaria dopo l’approvazione del bilancio statale cruciale da parte della Knesset.

Il gruppo Brothers in Arms ha accusato Netanyahu di distruggere la democrazia israeliana con la revisione della magistratura e di mettere in pericolo la sicurezza del paese. Secondo loro, gli Stati Uniti stanno boicottando Netanyahu e l’Iran si sta avvicinando sempre di più alla produzione di armi nucleari a causa del colpo di stato del primo ministro.

Netanyahu, a loro avviso, deve scegliere tra un Israele forte e democratico o una bomba iraniana che metterà in pericolo tutti.

Durante una manifestazione, un autobus che trasportava i manifestanti è stato fermato a circa due chilometri dall’abitazione del primo ministro Netanyahu. La polizia ha impedito ai passeggeri di raggiungere il raduno e ha portato un cannone ad acqua, ma i manifestanti si erano già dispersi prima che la polizia entrasse in azione.

Il capo di stato maggiore dell’IDF Halevi ha avvertito martedì dei potenziali “sviluppi negativi” riguardanti il programma nucleare iraniano e il suo arricchimento dell’uranio, che potrebbero portare Israele a prendere delle azioni. Tuttavia, Halevi non ha fornito ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.

Funzionari di Israele negli Usa e l’Iran risponde con l’ampliamento militare

Il ministro degli affari strategici Ron Dermer e il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi si recheranno a Washington DC per incontrare alti funzionari statunitensi la prossima settimana, secondo quanto riportato dai media americani. Il loro incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e altri funzionari di alto livello della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato riguarderà la minaccia nucleare iraniana e le prospettive di pace con l’Arabia Saudita, secondo quattro funzionari israeliani e statunitensi citati dal sito Axios.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha dichiarato che non c’era nulla da confermare, mentre un funzionario dell’ufficio del primo ministro ha affermato che le date dell’incontro non erano ancora state finalizzate.

Hanegbi e Dermer, che si recheranno a Washington DC per incontrare funzionari statunitensi, sono entrambi considerati stretti confidenti del primo ministro israeliano Netanyahu. In precedenza, il presidente aveva tentato di ottenere un invito alla Casa Bianca per se stesso, ma i suoi sforzi erano stati ostacolati dalle critiche degli Stati Uniti sui piani del governo israeliano di rivedere la magistratura e aumentare la costruzione degli insediamenti.

La notizia dell’imminente visita arriva dopo gli avvertimenti del capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane Halevi e di Hanegbi sulla capacità di Israele di colpire i siti nucleari di Teheran. Questi avvertimenti sono stati fatti in seguito alla pubblicazione di un rapporto che ha rivelato la costruzione di un nuovo impianto nucleare sotterraneo in Iran, che potrebbe essere impenetrabile alle bombe anti-bunker americane. La situazione in Medio Oriente rimane complessa e le tensioni tra Israele e l’Iran sono ancora alte.

Secondo alcune notizie, i colloqui tra Israele e l’Arabia Saudita mediati dagli Stati Uniti per avviare voli diretti per i pellegrini dell’Hajj stanno procedendo. Nel frattempo, il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane Herzi Halevi ha avvertito che ci potrebbero essere “sviluppi negativi” riguardo al programma nucleare iraniano che potrebbero portare ad azioni da parte di Israele.

Halevi ha detto che l’Iran ha fatto progressi significativi nell’arricchimento dell’uranio e che l’IDF sta monitorando da vicino il percorso degli iraniani verso la capacità nucleare. La situazione in Medio Oriente rimane instabile e le tensioni tra Israele e l’Iran sono ancora alte. La comunità internazionale deve lavorare per promuovere la pace e la sicurezza nella regione e per evitare un’escalation del conflitto.

Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane Herzi Halevi ha affermato in una conferenza che Israele ha la capacità di colpire l’Iran se necessario, poiché non è indifferente a ciò che l’Iran sta cercando di costruire intorno a Israele. Tuttavia, Halevi ha sottolineato che Israele preferisce che il programma nucleare iraniano sia frenato da un accordo piuttosto che da una risposta militare.

Anche Hanegbi, parlando alla stessa conferenza, ha affermato che Israele non è stato sorpreso dai rapporti sul nuovo sito nucleare iraniano. Ha sottolineato che, anche se un sito simile limita la capacità di attaccare, “non c’è luogo che non possa essere raggiunto”. Tuttavia non ha voluto chiarire se Israele potrebbe colpire con successo un tale sito o se solo gli Stati Uniti hanno tali capacità.

In ogni caso, Israele sembra preferire una soluzione diplomatica rispetto ad un’azione militare contro l’Iran. Ma se l’Iran dovesse rappresentare una minaccia concreta per Israele, sarebbe pronta ad agire. La situazione in Medio Oriente rimane instabile e le relazioni tra Israele e l’Iran rimangono tese. La comunità internazionale deve continuare a promuovere il dialogo e la diplomazia per risolvere le divergenze tra le nazioni e per promuovere la stabilità nella regione.

Tzachi Hanegbi ha dichiarato che, se Israele dovesse ritenere che un’azione militare contro gli impianti nucleari in Iran sia l’unica opzione disponibile, qualsiasi leader israeliano avrebbe il pieno sostegno della cittadinanza e dello stato. Ha fatto riferimento alle azioni di Menachem Begin nel 1981, quando i jet israeliani distrussero il reattore nucleare iracheno di Osirak, e di Ehud Olmert nel 2007, quando fu presunto che Israele avesse distrutto un impianto nucleare siriano a Deir Ezzor.

Tuttavia, Hanegbi ha sottolineato che Israele preferisce risolvere la questione attraverso mezzi diplomatici, come un accordo sul programma nucleare iraniano, piuttosto che attraverso un’azione militare.

La situazione in Medio Oriente rimane complessa e le tensioni tra Israele e Iran sono ancora alte, per questo è essenziale continuare a promuovere dialogo e diplomazia per risolvere le divergenze tra le nazioni e per promuovere la stabilità nella regione.

Hanegbi ha dichiarato che, nonostante i disaccordi tra Israele e gli Stati Uniti riguardo al ritorno all’accordo nucleare del 2015 con l’Iran, entrambi i paesi sono determinati a impedire all’Iran di ottenere l’arma nucleare. Spiegando che che Israele e gli Usa stanno inviando un chiaro messaggio all’Iran, che se attraverserà la “linea rossa” c’è un prezzo da pagare come regime e come paese, e questo prezzo sarebbe uno che l’Iran non vorrebbe pagare.

Le autorità israeliane hanno spiegato che la “linea rossa” sarebbe il momento in cui l’Iran si avvicina al punto di non ritorno nel suo programma nucleare. Ha aggiunto che Israele e gli Stati Uniti sono d’accordo sulla necessità di stabilire una linea rossa, ma hanno approcci diversi su come impedire all’Iran di raggiungerla.

Le notizie dei colloqui tra Israele e l’Arabia Saudita per i voli diretti e un possibile accordo di normalizzazione sono state confermate da fonti israeliane e statunitensi. Tuttavia, i sauditi sembrano chiedere in cambio la piena normalizzazione con Israele che la Casa Bianca sblocchi alcuni accordi sulle armi dell’era Trump che erano stati congelati quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è entrato in carica, e stanno anche cercando un trattato di difesa con gli Stati Uniti simile alla NATO, oltre al suo timbro di approvazione per un programma nucleare civile. Inoltre, gli Stati Uniti stanno chiedendo che Israele riavvii i colloqui diplomatici con i palestinesi che porteranno a una “separazione”, e che Netanyahu ritiri il controverso piano di revisione giudiziaria del suo governo in scambio per la normalizzazione con Riyadh.

Anche se il ministro degli affari strategici israeliano Ron Dermer e il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi si recheranno a Washington DC per incontrare alti funzionari americani, non ci sono ancora date confermate per l’incontro.

L’apertura dello spazio aereo saudita ai sorvoli civili è stato un importante passo verso la normalizzazione dei rapporti tra Israele e l’Arabia Saudita. Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha recentemente dichiarato durante un’intervista con Meet the Press di Channel 12 che spera in un accordo di normalizzazione con l’Arabia Saudita entro sei mesi, citando gli interessi comuni di entrambi i paesi nel prevenire l’Iran dal creare una bomba nucleare come motivo di speranza per un accordo.

Ma come evidenziato dalle richieste dei sauditi in cambio della normalizzazione con Israele, ci sono ancora questioni importanti da risolvere e negoziare tra i due Paesi.

Il Direttore Generale del Ministero degli Esteri israeliano Ronen Levy ha discusso con funzionari dell’amministrazione americana di un potenziale accordo di normalizzazione con l’Arabia Saudita durante il suo viaggio a Washington la scorsa settimana. Tuttavia, non è stato ancora raggiunto alcun accordo ufficiale tra i due paesi e ci sono ancora molte questioni da risolvere.

L’incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman nel novembre 2020 è stato un evento storico, poiché è stato il primo incontro pubblicamente riportato tra i due leader. Sebbene Israele e l’Arabia Saudita non abbiano ancora relazioni diplomatiche ufficiali, i rapporti clandestini tra i due paesi si sono rafforzati negli ultimi anni, soprattutto sulla base di interessi comuni come la preoccupazione per la crescente influenza iraniana nella regione.

L’Iran ha mostrato un nuovo missile balistico a lungo raggio

L’Iran ha annunciato di aver svelato la nuova versione del missile balistico Khorramshahr, chiamato Kheibar, con una portata di 2.000 chilometri, sufficiente per colpire anche aree di Israele. La presentazione del missile è avvenuta durante una trasmissione in diretta sulla televisione di stato, insieme alla replica della moschea di Al-Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme.

Il lancio del nuovo missile avviene in un momento di crescente tensione nella regione, con l’IDF che ha recentemente avvertito della possibilità di una guerra con l’Iran per il suo programma nucleare. Tuttavia, l’Iran ha affermato che il suo programma missilistico è difensivo e che non ha intenzione di attaccare alcun paese, compreso Israele. Resta da vedere come la comunità internazionale reagirà alla presentazione del nuovo missile iraniano e se ci saranno conseguenze politiche o militari.

Come riferito dal ministro della Difesa iraniano, Mohammad-Reza Ashtiani, il missile Kheibar è stato presentato come parte del supporto alle nazioni che lottano contro il sistema di dominio. Secondo Ashtiani, l’Iran difenderà il paese e le sue conquiste e vuole aiutare a mantenere la stabilità regionale.

Secondo l’agenzia di stampa statale iraniana IRNA, il missile Kheibar è a combustibile liquido con una portata di 2.000 chilometri e una testata da 1.500 chilogrammi. Il nome del missile fa riferimento all’antica città di Khaybar, situata nell’odierna Arabia Saudita, nota per una decisiva battaglia del VII secolo in cui l’esercito del profeta Maometto sconfisse le migliaia di residenti di credo ebraico.

La presentazione del nuovo missile iraniano potrebbe aggravare le tensioni nella regione, in particolare con Israele e gli Stati Uniti, che hanno esercitato pressioni sull’Iran per fermare il suo programma missilistico e nucleare.

Secondo i media statali iraniani, la velocità del missile tattico ad alta mobilità presentato potrebbe raggiungere Mach 16 fuori dall’atmosfera e Mach 8 all’interno dell’atmosfera. Questa velocità sarebbe estremamente elevata e il missile potrebbe quindi rappresentare una minaccia significativa per gli avversari militari dell’Iran. Tuttavia, è importante notare che le dichiarazioni dei media statali iraniani potrebbero essere esagerate e che la vera capacità del missile potrebbe essere inferiore. In ogni caso, questo annuncio solleverà sicuramente preoccupazioni nella regione e tra la comunità internazionale.

La comunità internazionale ha cercato di mediare un accordo sul programma nucleare iraniano attraverso il JCPOA, ma gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo nel 2018 e l’Iran ha aumentato l’arricchimento dell’uranio in risposta.

L’Iran ha aumentato l’arricchimento dell’uranio in risposta alla nuova imposizione di sanzioni da parte di Washington. In questo contesto, le tensioni tra Israele e regime iraniano rimangono elevate e l’annuncio del nuovo missile balistico iraniano non farà altro che aumentare le preoccupazioni di Israele.