In un incendio in un appartamento, a Trieste, è morta una donna di 50 anni

Un gravissimo incendio è avvenuto, questa notte, a Trieste. Una donna è deceduta mentre suo figlio è ricoverato in ospedale. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente e sono in corso le indagini.

L’incendio è divampato all’interno del loro appartamento. Stando alle primissime notizie trapelate, la donna deceduta aveva circa 50 anni.

Trieste, incendio in un appartamento

Un incendio scoppiato all’improvviso e le fiamme che avvolgono tutto, compreso chi ci vive all’interno. Questo è quello che è successo questa notte a Trieste, in un appartamento nel rione di Poggi Sant’Anna. Stando alle primissime notizie trapelate, al momento dell’arrivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco, all’interno della casa c’erano una donna di circa 50 anni, che è morta, e suo figlio, ora ricoverato in ospedale.

L’incendio si è sviluppato per cause ancora da accertare e, immediatamente, ha avvolto tutta l’abitazione. La donna è morta mentre il figlio, di 33 anni, è stato soccorso dai Vigili del fuoco. E’ stato, poi, portato al pronto soccorso all’ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, quando sono stati allertati i soccorsi per ciò stava succedendo, sono giunti gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitari, che hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche. Una volta giunti all’appartamento, notando la devastazione dell’incendio, hanno anche allertato la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per entrare in casa e spegnere le fiamme.

La 50enne è deceduta mentre suo figlio, di 33 anni, è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. L’incendio, che è divampato per cause non ancora individuate e da accertare, si è sviluppato al quinto piano di un edificio costituito da 11 piani, situato in via Di Vittorio a Trieste.

Muore una donna di 50 anni

Ancora ignota l’origine del rogo, violentissimo. Il pavimento del piano superiore è crollato. Anche altri appartamenti, soprattutto al terzo e quinto piano situati nella stessa palazzina, sono gravemente danneggiati dalle fiamme divampate. L’allarme e la chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle ore 5 di questa mattina.

Quando i soccorsi sono arrivati nel luogo dell’incidente hanno immediatamente notato che, per la donna, non c’era più nulla da fare e, per lei, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Mentre per suo figlio, che era in casa con lei, è stato immediatamente soccorso e portato al locale ospedale di Cattinara, quartiere delle città di Trieste.

Il figlio della donna è stato fatto uscire dall’appartamento in fiamme proprio dai Vigili del Fuoco, attraverso un’autoscala, prima di esser portato in ospedale. È da capire, ora, da cosa sia scaturito un incendio di così vaste proporzioni.