La scadenza per aderire alla Rottamazione cartelle quater è fissata al 30 giugno: mancano ancora pochi giorni per presentare l’adesione.

Mancano pochissimi giorni per aderire alla rottamazione cartelle quater: la scadenza non interessa i comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione di maggio. In queste zone è in vigore la proroga fissata alla fine del mese di settembre. Le istanze per aderire alla rottamazione cartelle esattoriali quater vanno inoltrate telematicamente al sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate. Scopriamo in questa guida per quali cartelle esattoriali è possibile presentare l’adesione e qual è la modalità per aderire alla rottamazione cartelle quater.

Rottamazione cartelle quater: mancano pochi giorni per aderire

I contribuenti che hanno debiti pendenti con il fisco italiano hanno ancora pochissimi giorni per aderire alla rottamazione cartelle esattoriali quater. La scadenza è fissata per il 30 giugno: per aderire basta inoltrare la domanda per via telematica all’Agenzia dell’Entrate. Per compilare ed inoltrare l’istanza occorre seguire una procedura per inviare correttamente la richiesta.

Rottamazione cartelle quater: per quali debiti si può richiedere?

La rottamazione cartelle quater può essere richiesta per i debiti pendenti compresi tra il primo gennaio 2000 ed il 30 giugno dello scorso anno. Aderire alla rottamazione delle cartelle consente ai contribuenti italiani che hanno debiti pendenti con il fisco italiano di versare il debito residuo senza dover onorare le sanzioni e gli interessi.

Grazie alla pace fiscale è possibile onorare il debito in 18 rate trimestrali per un periodo massimo di 5 anni oppure pagare il debito in un’unica rata. Si può accedere alla rottamazione cartelle quater nel caso in cui siano da onorare sanzioni stradali non saldate e senza dover versare le somme dovute comprensive degli interessi.

Come aderire alla rottamazione cartelle quater?

Entro il 30 giugno è possibile inviare la domanda telematica collegandosi al sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate. È possibile accedere all’area riservata o all’area pubblica tramite Spid o Cie. Una volta fatto l’accesso occorre collegarsi alla sezione “Definizione agevolata” del sito istituzionale e si deve procedere con la compilazione dell’apposito form telematico allegando i documenti di riconoscimento in corso di validità ed indicando un indirizzo email valido al quale verrà inoltrata la ricevuta di presentazione dell’istanza.

Una volta convalidata la richiesta, il soggetto contribuente riceverà una email contenente il link da convalidare entro 3 giorni. Il sistema inoltrerà una seconda email di presa in carico dell’istanza. Nel caso in cui i documenti allegati risultino corretti, verrà inoltrata un’email con allegata la ricevuta di presentazione dell’istanza di adesione. Per evitare problemi è bene inoltrare la domanda qualche giorno prima del 30 giugno.

Rottamazione cartelle quater: proroga della domanda nelle zone colpite dall’alluvione

Il termine ultimo per procedere all’inoltro telematico dell’istanza di adesione alla rottamazione cartelle quater è fissato al 30 settembre, ma solo per le zone colpite dall’alluvione. Si tratta dei comuni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche. È quanto previsto dal Decreto Alluvione.