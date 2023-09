In tanti direbbero Norvegia, ma ci troviamo in una regione italiana: ecco quale

Vi descriviamo questo peculiare luogo sito in zona di una famosa regione italiana che i più non conoscono e che non avrebbe nulla da inviare alla Norvegia.

Un luogo da sogno, meditabondo e dal grande fascino che non potete non visitare se siete fan dell’Italia e delle sue meraviglie.

Sembra la Norvegia ma non lo è

Chi di voi non conosce la Norvegia o almeno non ha pensato almeno un volta di visitarla da soli o in compagnia dei propri affetti? Beh la Norvegia è conosciuta a livello europeo e mondiale in special modo per la varietà della sua natura.

Lì potete trovare montagne, campagne, laghi, fiumi e anche i mitici fiordi. Si tratta di alcune insenature molto peculiari che sarebbero diventate mira dei ghiacciai nel corso delle celebri e omonime ere. Il risultato di questo sarebbero oggi queste zone costiere incredibili e imperdibili. Alcuni dei vari fiordi sparsi in Norvegia sono stati anche considerati Patrimonio dell’UNESCO.

Eppure in molti non sapete che non c’è assolutamente bisogno di uscire dall’Italia, spendere un biglietto di aereo costosissimo e imbarcarvi in una avventura incredibile. Secondo le opinioni di tanti esploratori potete scoprire le bellezze della natura anche nel nostro Belpaese, iniziando ad esempio da una regione talvolta sottovalutata come la Campania. Sottovalutata non da tutti visto che Robert De Niro di recente ci ha trascorso le vacanze.

Proprio per tale ragione oggi abbiamo pensato di parlarvi di una area che secondo molti si somiglia molto con i fiordi della Norvegia: stiamo focalizzando la nostra attenzione sul Fiordo di Furore. E’ stata anche sede di attori e registi come Anna Magnani e Federico Fellini che si sono sempre detti grandi amanti di questa costa italiana.

Tutti i segreti del Fiordo di Furore

Fiordo di Furore è un fiordo che non potete minimamente perdere se siete dei fan dei luoghi immersi nell’incontaminato. Da consigliarvi c’è la spiaggia di Furore che è una zona marittima che potete raggiungere scegliendo dal fiordo in questione.

I gradini sono più o meno 300 e vi permettono di giungere agevolmente alla spiaggia in modo da godervi il mare brillante e trasparente. Come non consigliarvi di godervi anche quelle grotte che potete osservare tutte le volte che più preferite e che sono scavate in modo incredibile nelle rocce che costeggiano l’area.

Molto caratteristico di questo luogo è un evento che potete guardare tutti gli anni e che consiste in una gara di tuffi imperdibile. Tutti i partecipanti decidono di buttarsi da circa 30 metri di altezza e sono molte le persone che vogliono assistere a questo accadimento incredibile.

E poi ancora la zona è ottima per tutti gli appassionati delle esplorazioni che amano perdersi in queste zone rilassanti. Gli esperti ritengono che possono partecipare sia persone esperte in escursioni che quelle che non le hanno mai praticate, quindi è alla portata di tutti. Ma conoscete la storia del Fiordo di Furore? Gli antichi appoggiavano l’idea che a scavare l’insenatura era stato addirittura il demonio. Secondo il mito il diavolo avrebbe cercato di ottenere le anime di chi viveva questi luoghi. Incredibile da credersi.