Le vacanze in Campania di Robert De Niro: la tappa a Napoli

La scelta di trascorrere qualche giorno di vacanza a Napoli è stata quella più azzeccata per l’attore hollywoodiano Robert De Niro. È infatti in città insieme ai suoi figli.

Diverse sono state le tappe, nella sola giornata di ieri, dell’attore in città, in particolare per quel che riguarda “l’aspetto culinario”. Vediamo insieme dove si è fermato.

Robert De Niro in vacanza a Napoli

Vacanza Made in Naples quella che Robert De Niro ha scelto di fare in Italia insieme ai suoi figli. L’ultima volta che era stato visto a Napoli era stato il lontano 2005 ed ora, dopo quasi 20 anni, eccolo ritornare in visita. Una vacanza privata che, di certo, non è passata inosservata, né agli occhi dei semplici cittadini né dei commercianti.

Ma dove è stato l’attore americano nella sola giornata di ieri? È stato avvistato al Rione Sanità dove ha prima pranzato con una pizza da “Concettina ai Tre Santi” e, successivamente, si è recato nella pasticceria da Poppella a gustare il famoso “fiocco di neve”. La gioia dei commercianti del Rione Sanità a Napoli è stata incontenibile come tantissimi sono stati i post sui vari social (con annessi commenti) che hanno immortalato la visita o semplicemente il passaggio del premio Oscar per le strade della città.

“Abbiamo ospitato una delle star di Hollywood. È stato un onore immenso ospitare Robert De Niro nella pasticceria Poppella!” – è scritto proprio sulle pagine social della pasticceria Poppella con allegato altrettante foto di De Niro con in mano il fiocco di neve.

La tappa, anche, in Penisola Sorrentina

Ma, anche se sono in pochi a saperlo, Robert De Niro non è arrivato a Napoli ieri ma, bensì, lunedì 24 luglio. È stato avvistato, infatti, in penisola sorrentina, a Nerano, precisamente a Marina di Cantone al ristorante “Lo Scoglio”. I ben informati, però, sanno che l’attore americano sta facendo, a bordo di uno yacht di lusso e insieme ai suoi figli, una sorta di vera e propria crociera nel Meditarraneo.

Qualche giorno fa, infatti, è stato avvistato alle isole Eolie, in Sicilia e, successivamente, ecco la sua tappa in Campania, come dicevamo, prima in penisola sorrentina e poi a Napoli.

Sono in tantissimi i turisti, quanto anche i cittadini che sperano, di nuovo, nel vederlo girare in città e, magari, riuscire a scattare una fotografia con il mito di Hollywood. Perché, diciamoci la verità, non capita tutti i giorni di camminare per le strade del centro storico di Napoli e di trovarsi, per caso, fianco a fianco con Robert De Niro.