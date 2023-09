Vince in casa Aleix Espargaro, che domina la Sprint Race a Barcellona e vince davanti a Pecco Bagnaia: terzo Vinales.

La Sprint Race del Gp di Catalogna la vince Aleix Espargaro, padrone di casa che su questo circuito ci è di fatto cresciuto. Imbattibile oggi il nativo di Granollers, che batte Pecco Bagnaia partito dalla pole. Il leader del mondiale dopo il sorpasso ricevuto riesce a tenere la posizione, grazie al grande ritmo tenuto per la prima metà di gara, subendo solo all’ultimo giro l’attacco – poi inutile – di Vinales che chiude invece in terza posizione. Domani alle ore 14:00 la gara con Bagnaia in pole position.

Sprint Race Barcellona, vince Espargaro: secondo Bagnaia

Partono forte sia Vinales che Jorge Martin, nella Sprint Race del circuito della Catalogna. Bagnaia partito dalla pole, tiene la prima posizione mentre Marquez mantiene le ruote davanti ad Espargaro fino alla prima curva. Lo spagnolo inizialmente è costretto a cedere la posizione. Bezzecchi rimane in quinta, mentre Marc Marquez si porta addirittura ottavo con una bella rimonta nelle prime fasi, passando davanti a Bastianini.

Bella ed emozionante la partenza della Sprint, con anche qualche gocciolina di pioggia ad accompagnare i piloti a Barcellona. Condizioni climatiche che alla fine non influiranno più di tanto nell’andamento della gara veloce. Ottima la partenza del campione del mondo, mentre Miller probabilmente anche a causa di qualche difficoltà tecnica cede parecchio terreno.

Scatenato invece Binder, con i piloti che tagliano il traguardo al primo giro con Bagnaia in prima posizione, davanti ad Espargaro, Vinales, Jorge Martin, Binder ed Oliveira.

Il campione del mondo piazza un gran tempo 1.39,36, da qualifica, al primo giro. Espargaro comincia a staccarsi dal secondo e a mettere nel mirino il leader del mondiale, con un vantaggio di 8 decimi su Vinales. La pista sembra tenere le prime gocce di pioggia, mentre i piloti non sembrano badare tanto alla condizione delle gomme piazzando tempi importanti e dimostrando di volere spingere fino alla fine. Esparagaro rimane in ogni caso attaccato a Bagnaia, con un distacco di appena 1 decimo tra i due alla staccata di curva 1 del terzo giro. Mancano otto giri, e c’è tempo per lo spagnolo per arrivare a insidiare Pecco Bagnaia, in un circuito veramente di casa per lui.

Anche Binedr prova a farsi sotto, con Vinales ancora a mantenere la terza posizione quando mancano 7 giri alla fine. Bene Oliveira in quinta posizione su Jorge Martin, che ha dovuto però lasciare per strada diversi decimi a causa di un errore vistoso nel secondo giro di gara.

Al quarto giro arriva il sorpasso da parte di Espargaro, che mette dietro le ruote Bagnaia con un sorpasso spettacolare. Lo spagnolo sembra averne di più, e con grande aggressività chiude la traiettoria del campione del mondo. Un duello che potrebbe aprire anche alla risalita del gruppetto che lotta per il podio che alla fine però non riesce mai ad avvicinarsi ai due in testa eccezion fatta per Vinales. Nel gruppo per il podio c’è anche Oliveira il quale finalmente senza guai fisici e tecnici riesce a mette a segno una delle migliori prestazioni della stagione.

Bagnaia con la morbida al posteriore inizia però sul finale ad avere qualche difficoltà, quando mancano 5 giri al termine la seconda posizione diventa l’obiettivo del campione del mondo, visto che Espargaro inizia veramente a spingere sull’1.39,8.

Il distacco tra Epsargaro e Bagnaia diventa di 1,2 secondi a 3 giri dalla fine. Binder e Oliveira invece si arrendono, ormai troppo lontani dai primi tre. Binder rimane in quarta, mentre Martin, Bezzecchi, Zarco, Bastianini e Alex Marquez chiudono la top ten. A poche curve dal termine arriva anche il duello Vinales-Bagnaia per la seconda posizione, ma lo spagnolo non riesce a superare il numero 1 del mondiale nonostante qualche brivido sulla curva 14 e la 15, dove Bagnaia con le ultime forze riesce a mantenere la posizione. Meritatissima la vittoria di Espargaro, partito piano ma cresciuto alla grande nella parte centrale della gara. Imbattibile oggi, il padrone di casa guadagna 8 punti e insidia Luca Marini all’ottavo posto della classifica generale.

GP Barcellona, la griglia di partenza della gara di domani

E domani c’è la gara del Circuito della Catalogna, ancora con Pecco Bagnaia a partire dalla pole position. Il numero 1 nella giornata di ieri ha stampato il record della pista, 1.38, 639, strappandolo proprio al vincitore della Sprint di oggi Aleix Espragaro che partirà invece dalla seconda posizione. Molto bene in qualifica anche Oliveira e Vinales, Di Giannantonio, Binder e Bezzecchi invece partiranno dall’ottava, nona e decima posizione.

L’Aprilia venerdì ha dimostrato, anche grazie alla condizione dei piloti spagnoli, di essere la scuderia da battere in questo weekend a Barcellona, ma bisogna sempre fare i conti alla fine con Pecco Bagnaia. Nel circuito preferito di Espargaro infatti, il leader della classifica ha dimostrato di poter primeggiare. Lo ha fatto anche oggi, problemi con le gomme a parte, in Sprint Race. Domani ci si aspetta altri duelli emozionanti e sportellate, per una gara tutta da vivere e dal finale sicuramente incerto. Quel che è sicuro è che Bagnaia con il secondo posto di oggi pomeriggio ha allungato il suo vantaggio su Martin – secondo in classifica – e domani proverà a vincere per mettere una seria ipoteca sul mondiale.

Ecco la griglia di partenza della gara di domani delle 14.00: